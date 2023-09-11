واجه الاقتصاد المصرى تحديات متتالية منذ بداية جائحة كورونا وما تلاها من تشديد نقدى عالمى وتأثيرات الغزو الروسى لأوكرانيا وأزمة العملة التى يعيشها حاليًا، ونتج عن ذلك ارتفاع كبير لتكاليف التمويل البنكى وضغوط على سلاسل الإمداد هددت عمل الشركات مع صعوبة استيراد مدخلات الإنتاج.

وبحسب مسح أجرته“البورصة” على القوائم المالية لـ 12 بنكًا، ارتفعت القروض غير المنتظمة فى عدد من البنوك خلال الربع الثانى من العام الحالى، ما يطرح التساؤل حول إمكانية تشديد شروط منح التمويلات البنكية خلال الأزمة الحالية.

وارتفعت قيمة القروض غير المنتظمة بنهاية الربع الثانى من 2023، لدى 6 بنوك وانخفضت فى 5 بنوك واستقرت فى البنك المصرى الخليجى.

قال عمرو كمال، رئيس مجموعة ترتيب للحلول المالية، إن شروط الإقراض من قبل البنوك، مُتشددة وتُراعى مصلحة البنوك بشأن ضمان استرداد الأموال، خاصة مع زيادة التحديات التى يواجهها السوق المحلى والتحديات العالمية التى ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى.

وأضاف كمال، أن المصانع غير قادرة على تدبير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بانتظام، مما أثر على انتظام الإنتاج والمبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفوائد مما صعب الاقتراض وتدبير السيولة للمصانع.

وأوضح أن انخفاض قيمة العملة أثر على تلبية القروض لاحتياجات الشركات، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار التشغيل، ولم يعد القرض مناسبا.

أضاف أن البنوك تعمل من خلال سياسة نقدية وقواعد مصرفية صارمة يجب مراعاتها، والقطاع المصرفى يعانى على الجانب الآخر بسبب انعكاس الأوضاع الاقتصادية عليه.

قال أحمد سمير، مؤسس ومدير العمليات بشركة“أرزاق” المتخصصة فى تقديم حلول التكنولوجيا المالية للقطاع الزراعى، إن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة المحلية كان لهما أثر سلبى على الشركات التى تعمل فى مجال“التسليف” أو التمويل، لأن زيادة تحديات السوق تؤثر على قدرة بعض الشركات المقترضة فى السداد.

وارتفعت أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى فى أغسطس الماضى إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض. وبلغت الزيادة فى أسعار الفائدة الأساسية منذ الغزو الروسى لأوكرانيا فى فبراير من العام الماضى 11%.

وأضاف سمير، أن شركته تتفهم التحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى والعالمى أيضًا، لذلك فإنها تبحث عن حلول تناسب العملاء المصنفين لديها تصنيف جيد ولكن مؤخرًا أصبحت تتأخر فى السداد، مثل تقليل شريحة التمويل الممنوحة لهم حتى يتمكنوا من السداد.

وأوضح أن تأخر العملاء عن السداد يؤثر على إجمالى أعمال الشركة، لذلك أصبحت أكثر حرصًا وتحوطًا من المخاطر، وفى نفس الوقت تراعى الحالة الاقتصادية العامة دون أن تخسر عملاءها.

وتابع:“شركات التمويل على اختلاف أنواعها ونشاطاتها، تتعرض لضغوط قوية من البنوك التى تقترض منها بعد تخطى أسعار الفائدة لحاجز 20%، إلى جانب أن الشركات المقترضة تواجه تحديات حقيقية تتطلب مرونة من شركته لأنه وضع عام”.

وقال:“من المخاطر التى تواجهها شركات التمويل، احتمالية التعرض لخفض مفاجئ لقيمة العملة خاصة المتأخرات، لذلك مع مراعاتنا للعملاء الجيدين نُشدد القيود على العملاء الجدد”.

وقال أحمد هشام رئيس مجلس إدارة شركة“أكسيليريت ACCELERATE”، المتخصصة فى الاستشارات والخدمات فى مجال الأعمال، إن جذب أكبر عدد من الشركات تحت مظلة المؤسسات المالية وكيفية دعم أكبر قدر ممكن من الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، يتطلب تمويلات وتسهيلات ائتمانية تتيح لهم مواكبة التغيرات التى تحدث محليًا وعالميًا، وبعض تلك الشركات تحتاج لدعم فنى وإدارى، لاستخدام تلك التمويلات بطريقة مناسبة.

وأضاف أن الدعم الفنى أو الإدارى ضرورة حتى تلجأ الشركات للبنوك فى حال واجهت أزمات، بما يساعد فى توفيق حلول مبكرة قبل تفاقم المشكلات، ولا يقتصر دور البنك على تقييم الشركة قبل الحصول على القرض، بل يجب أن تستمر المتابعة خلال مرحلة السداد.

وأوضح أن البنوك غالبًا تبحث عن العملاء المؤهلين للحصول على القروض أو الشركات التى لها تجارب سابقة مع البنك أو بنوك أخرى، وذلك فى حد ذاته سياسة مُشددة لقبول الإقراض، ولكن يجب أن تلعب البنوك دورًا فى تأهيل الشركات الناشئة أو ليس لها تجارب سابقة مع البنوك، وتقدم لها الدعم الفنى والإدارى بجانب إقراضها، وهو ما يحتاجه السوق فى الوقت الحالى.

وتطرق إلى أن الدولة يُمكنها تطوير وحدات الأعمال، التى من شأنها تقديم الحلول الإدارية والدعم الفنى والدراسات المناسبة لكل قطاع حتى يساعد الشركات على الاستمرار رغم تقلبات السوق، والاستغلال الأمثل للقروض حتى الانتهاء سدادها بانتظام.