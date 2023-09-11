ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” نقلًا عن مصادر على دراية بالأمر، من المتوقع تسريح أكبر بنوك سويسرا للمزيد من الموظفين خلال شهر نوفمبر، بعد قيامه بتقليص بعض الأدوار المتداخلة خلال الأشهر الماضية.

وقالت المصادر، إن المقرض السويسري من المقرر أن يلغي الوظائف التي تشمل مديري العلاقات في هونج كونج وسنغافورة، ضمن فرق العمل التي انتقلت إليه حديثًا من“كريدي سويس”.

وتتزايد التحديات أمام بنك“يو بي إس” في ظل ضعف معنويات العملاء وتراجع مستويات النشاط في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث انخفضت أرباح وحدة إدارة الثروات قبل الضرائب في المنطقة خلال الربع الثاني بنسبة 9% على أساس سنوي.

ومنذ إتمام عملية الاستحواذ على بنك“كريدي سويس” في يونيو، حدد“يو بي إس” أهدافًا رئيسية لخطة دمج أعمال منافسه السابق، بما في ذلك خفض ثلاثة آلاف وظيفة، بالإضافة لتحقيق وفورات في التكاليف تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار.