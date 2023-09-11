بنك يو بي إس يعتزم تسريح مئات الموظفين فى آسيا مع تباطؤ النشاط - جريدة البورصة
التاريخ
9/11/2023 2:08:53 PM
(MENAFN- Al-BoNews) > يعتزم بنك“يو بي إس” التخلي عن مئات وظائف إدارة الثروات في آسيا، بعد أشهر من صفقة الاستحواذ على نظيره“كريدي سويس”، في ظل ضعف الطلب وتباطؤ الاقتصاد الصيني، بحسب تقرير.
ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” نقلًا عن مصادر على دراية بالأمر، من المتوقع تسريح أكبر بنوك سويسرا للمزيد من الموظفين خلال شهر نوفمبر، بعد قيامه بتقليص بعض الأدوار المتداخلة خلال الأشهر الماضية.
وقالت المصادر، إن المقرض السويسري من المقرر أن يلغي الوظائف التي تشمل مديري العلاقات في هونج كونج وسنغافورة، ضمن فرق العمل التي انتقلت إليه حديثًا من“كريدي سويس”.
وتتزايد التحديات أمام بنك“يو بي إس” في ظل ضعف معنويات العملاء وتراجع مستويات النشاط في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث انخفضت أرباح وحدة إدارة الثروات قبل الضرائب في المنطقة خلال الربع الثاني بنسبة 9% على أساس سنوي.
ومنذ إتمام عملية الاستحواذ على بنك“كريدي سويس” في يونيو، حدد“يو بي إس” أهدافًا رئيسية لخطة دمج أعمال منافسه السابق، بما في ذلك خفض ثلاثة آلاف وظيفة، بالإضافة لتحقيق وفورات في التكاليف تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
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