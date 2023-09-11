أظهرت نتائج اختبارات الضغوط مستوى منخفض أو متوسط من مخاطر الملاءة المالية والسيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، باستيعاب الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة باختلاف درجة حدتها فى اطار سيناريو المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية.

وقال البنك، فى تقرير الاستقرار المالى الأخير، إن المخاطر كانت منخفضة إيضًا فى سيناريو التغيرات المناخية والخاصة بالمخاطر النظامية الناتجة عن التعرضات السيادية، والمخاطر النظامية الناتجة عن المخاطر الاقتصادية الكلية والمخاطر النظامية الناتجة عن انتقال العدوى داخل النظام المالى، وكذلك المخاطر النظامية الناتجة عن التغيرات المناخية بالاضافة الى اختبارات الحساسية المختلفة

لكن المركزى قال إن تباطؤ العديد من القطاعات الاقتصادية وانخفاض الاستهلاك والاستثمار المحليين قد يؤدى إلى ارتفاع احتمالية الإخفاق بمحفظة ائتمان الشركات، وبالتالى انخفاض درجة التصنيف الائتمانى المرجحة لنسبة من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات التى تنتمى إلى القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلباً بتلك المخاطر والتى تتفاوت فى درجة تعرضها.

وكشف أن التمويلات الموجهة لأكبر 100 عميل ارتفعت إلى 694 مليار جنيه بنهاية 2022، ويعملون فى 19 قطاعًا اقتصاديًا، لكن 6 قطاعات استحوذت على 74% من إجمالى الأرصدة.

واستحوذ قطاع التشييد والبناء على 23.7% من الأرصدة، وقطاع البترول والغاز الطبيعى والبتروكيماويات على 17%، فيما بلغ نصيب القطاع المالى غير المصرفى 9.9%، وقطاع التنمية العقارية 8.9%، وقطاع الحديد والصلب 7.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 7.3%.

وكشف كذلك احتمالية ارتفاع نسبة الإخفاق للمشروعات متناهية الصغر وللأفراد فى ضوء التأثر السلبى لمستويات الدخول الناتج عن فقدان الوظائف وارتفاع معدلات البطالة نتيجة تضرر القطاعات الاقتصادية فى إطار سيناريو المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية.

وأجرى البنك المركزى اختبارات الضغط على أكبر 10 بنوك والتى تستحوذ على 80% من أصول القطاع المصرفى بنهاية ديسمبر، لقياس مدى تأثر الملاءة المالية لأكبر البنوك ببعض المخاطر النظامية بعد ذلك تم تطبيق اختبارات ضغوط للسيولة بالعملات المحلية والأجنبية على مستوى القطاع ككل لدراسة مدى تأثره ببعض المخاطر النظامية، ويتم ذلك من خلال تطبيق ثلاث مستويات للمخاطر متدرجة من حيث درجة حدة التأثير السيناريو الأساسى السيناريو متوسط الحدة، والسيناريو الأكثر حدة.

وقال إنه فى كل السيناريوهات حققت البنوك مستوى لكفاية رأس المال أعلى من الحد الأدنى الرقابى المطلوب من قبل البنك المركزى عند 12.5%، وأعلى من متطلبات لجنة بازل عند 10.5%، كما استمر القطاع المصرفى تحقيق نسب لتغطية السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية فى إطار الحد الأدنى المقرر والبالغ 100%.

أما بالنسبة لاختبارات الضغوط العكسية، فقد أظهرت النتائج أن انخفاض نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفى إلى الحد الأدنى الرقابى قد ينتج عند حدوث صدمة استثنائية تؤدى إلى انخفاض كبير فى جودة المحفظة الائتمانية، وكذلك فإن انخفاض متوسط نسبتى السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية قد يحدث عند تطبيق نسب خصم مرتفعة جداً على الأوراق المالية الحكومية فى بسط النسبة، مما يبرز الصلابة المالية للقطاع المصرفى المصرى.

وقال البنك إنه تم إعداد أوراق مناقشة حديثة خلال العام الحالى، تشمل تعديلات بازل لرأس المال الرقابى، وتعديلات بازل لنسبة الرافعة المالية، وإطار مخاطر الائتمان باستخدام الأسلوب المعيارى، متضمنًا مخاطر الطرف المقابل، وتطوير الإطار الحالى لمخاطر السيولة بشأن تعديلات نسبة تغطية السيولة وصافى التمويل المستقر إلى جانب الإدارة النوعية لمخاطر السيولة وإعداد تعليمات استرشادية لعملية التقييم الداخلى لكفاية السيولة، وكذلك تطوير الأدوات الرقابية لمتابعة مخاطر السيولة ومتطلبات الإفصاح.

وقال المركزى إنه يطبق عددًا من اختبارات الضغوط بصورة دورية ربع سنوية بالإضافة إلى التقييم السنوى العام، لكل بنك على حدة وللقطاع المصرفى ككل، من خلال مجموعة من الافتراضات والسيناريوهات التى يتم تغييرها حسب الظروف والتطورات.