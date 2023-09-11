صمدت القواعد الرأسمالية للبنوك فى مواجهة تراجع قيمة الجنيه وعمليات التركز الائتمانى، ورغم تأثرها إلا أنها ظلت أعلى بكثير من الحدود التنظيمية المطلوبة.

وبحسب مسح أجرته“البورصة” على القوائم المالية لنحو 15 بنكًا، كان معيار كفاية رأس المال فى 13 بنكًا فوق مستوى 15% بينما حافظت 3 بنوك على مستوى أعلى من 20%.

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، وعضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن معيار كفاية رأس المال تأثر سلبًا بتراجع قيمة العملة مطلع العام الجارى، لذلك تراجع فى عدد من البنوك ولكنه مازال عند مستوى جيد لأنه أعلى من 15% فى أغلب البنوك، بينما الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى المصرى هو 12.5%.

وأضاف أنه حال تراجع قيمة العملة المحلية مجددًا، قد يضغط ذلك مجددًا على معيار كفاية رأس المال، خاصة البنوك التى لم توفق أوضاعها وترفع رأسمالها إلى 5 مليارات جنيه، وفقًا لما أقره“المركزى المصري” مؤخرًا.

وبحسب مسح لـ”البورصة” توافقت البنوك كافة مع مقررات البنك المركزى باستثناء بنكين لم يُعلنا موقفهما بعد هما“العقارى المصرى” وبنك التنمية الصناعية.

قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن البنك بصدد زيادة رأسماله ليتوافق مع قانون البنوك.

أوضح أنه سينتهي من بيع أصول مملوكة له داخل مصر خلال الأيام القليلة المتبقية من مهلة البنك المركزى التى تنتهى الشهر الحالى.

وتوقع عبد العال، أن يشهد السوق الفترة المقبل عمليات دمج واستحواذ لبعض البنوك التى لم تتمكن توفيق أوضاعها، وستلجأ بنوك أخرى لزيادة أرباحها من القنوات ذات العائد المرتفع على الأصول، مثل زيادة القروض الشخصية والقروض الاستهلاكية، خاصة أن نسب الترجيح الخاصة بتلك البنوك فى كفاية رأس المال 75% وليست 100%.

ونوه إلى أن بعض البنوك ستتجه لاستقطاب شركات جديدة لتقلل معدلات التركز عن أكبر خمسين عميلا خاصة مع عدم مد المركزى لمقررات الإعفاء من حساب التركز، إلى جانب تقليص استثمارات النقد الأجنبى على جانب (الأصول والخصوم).

وأوضح أن البنوك التى تتمتع بمعيار كفاية مرتفع لديها مكون دولارى فى رؤوس أموالها.

وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن استثمارات البنوك الكبيرة فى أذون وسندات الخزانة تجعل مؤشر كفاية رأس المال فى وضع جيد، لأنها صفرية المخاطر، وكذلك التمويلات المضمونة من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان لعبت دورا فى نمو القروض لشريحة معينة من العملاء وهى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر دون الضغط على البنوك.

وذكر أن اتجاه البنوك للاقتراض من الخارج لتدعيم الشريحة الثانية من رأس المال سيكون مجازفة حال لم يكن البنك متأكدا أن بوسعه تحقيق مكاسب موازية من العملة، لأنها تجعل البنك عرضة لمخاطر سعر الصرف.

وبحسب المسح الذى أجرته“البورصة” على القوائم المالية لنحو 15 بنكًا، فإن بنك الإسكندرية حقق أعلى نسبة لمعيار كفاية رأس المال بنهاية النصف الأول من العام الجارى، إذ سجل نحو 26.74% بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع 25.04% بنهاية ديسمبر 2022.

وتراجع معيار الكفاية ببنك فيصل الإسلامى إلى 24.13% بنهاية النصف الأول من 2023، مقارنة مع 29.01% بنهاية العام الماضى.

وارتفعت النسبة لدى ببنك قطر الوطنى الأهلى خلال النصف الأول من العام الجارى مسجلا 22.44% بنهاية يونيو مقارنة مع 21.79% بنهاية 2022.

كما ارتفعت لدى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إلى 18.6% مقارنة مع 17.52%.

وتراجعت ببنك الأهلى الكويتى – مصر خلال الشهور الست الأولى من العام الجارى إلى 17.53% مقارنة مع 18.42% بديسمبر.

وكان تراجع معيار كفاية رأس المال ببنك البركة طفيفا مُسجلًا 17.44% مقارنة مع 17.7%، وسجلت قيمة التجاوز لأكثر من 50 عميلا عن الحدود المقررة مرجحة بأوزان المخاطر، نحو 1.23 مليار جنيه.

فى الوقت نفسه، تراجعت قيمة الودائع المساندة من المستثمر الرئيسى 2.8%، مسجلة 525.2 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 540.6 مليون جنيه بنهاية 2022.

ونما معيار كفاية رأس المال بمصرف أبو ظبى الإسلامى إلى 15.57% بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع 14.35% بنهاية ديسمبر 2022، وارتفع فى بنك أبو ظبى التجارى إلى 15.37% مقارنة مع 15.17%.

وارتفع فى بنك القاهرة إلى 15.4% مقارنة مع 15.25%، بدعم من نمو قيمة الوديعة المساندة 8.9% خلال الـ 6 أشهر الأول من 2023، مُسجلة نحو 7.04 مليار جنيه مقارنة مع 6.5 مليار جنيه.

وتراجع معيار الكفاية فى بنك الاستثمار العربى إلى 15.27% بنهاية النصف الأول من العام الجارى مقارنة مع 19.53% بنهاية العام الماضي.

وانخفض معيار الكفاية بالبنك الأهلى المتحد – مصر إلى 14.55% بنهاية يونيو مقارنة مع 16.8% بنهاية ديسمبر 2022.

كما انخفض فى البنك المصرى لتنمية الصادرات إلى 14.4% بنهاية يونيو مقارنة مع 15.95% بنهاية 2022.

وتراجع معيار الكفاية فى بنك قناة السويس إلى 13.75% مقارنة مع 14.65%، مدفوعًا بانخفاض إجمالى الودائع المساندة خلال النصف الأول من 2023 نحو 12.09%، لتسجل نحو 945 ألف جنيه مقارنة مع 1.07 مليار جنيه بنهاية 2022، وبلغت قيمة“مخاطر التوظيفات لدى أكبر 50 عميلا” نحو 5.46 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

ووافقت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس فى أغسطس الماضى، على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 400 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، وستتم الزيادة باستخدام كامل رصيد الاحتياطى القانونى المكون حتى 31 ديسمبر الماضى والبالغ قدره 175.39 مليون جنيه، وكذلك جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره 224.6 مليون جنيه، وسيصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة نحو 5 مليارات جنيه.

وتراجع مؤشر كفاية رأس المال فى البنك المصرى الخليجى إلى 13.55% مقارنة مع 18.84% خلال فترة المقارنة.

وبلغت قيمة التجاوز لأكبر 50 عميل بالبنك نحو 4.39 مليار جنيه، وتراجعت قيمة الودائع المساندة 3.98% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل إلى 1.65 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 1.72 مليار جنيه بديسمبر الماضى.

وفى تقرير لها قالت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث، إحدى شركات“فيتش” للتصنيف الائتمانى،إنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة، فإن النظام المصرفى قوى بما يكفى للتعامل مع تحديات الاقتصاد.

ورجح أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة، التى بلغت 3.2% فى عام 2022، لأن البنك المركزى اتخذ موقفًا سخيًا بشأن القروض المتعثرة فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة العام الماضى.

ومع ذلك، ترى“فيتش سوليوشنز” أن متوسط نسب كفاية الشريحة الأولى من رأس المال للبنوك ستظل أكثر من 17%، وهى أعلى من المعايير المطلوبة، كما أن البنك المركزى بدأ فى إلزام البنوك بمعايير بازل 4، وهو ما يدعم صلابة القطاع المصرفة.

وقالت إن هناك فرصًا قوية لنمو الخدمات المصرفية، خاصة بين الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتى تعتبر محور معظم البنوك الكبرى.

وانخفض معدل كفاية رأس المال للبنوك المصرية إلى 17% بنهاية الربع الأول من العام الحالى، مقابل 19% فى ديسمبر 2022، بحسب بيانات البنك المركزى بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه وفقدانه أكثر من 50% من قيمته.

وكشف البنك المركزى أن كفاية رأس المال تراجعت لدى أكبر 5 بنوك إلى 15.7% مقابل 17.4%، فيما تراجعت لدى أكبر 10 بنوك إلى 16.2% مقابل 17.9%.