يأتى ذلك ضمن برنامج الصناعات الابداعية والثقافية – التجمعات الحرفية”، وفى إطار دور مركز تحديث الصناعة لتنمية الصناعات اليدوية والتراثية.

ويهدف البروتوكول بشكل أساسي إلى التعاون في مجال دعم وزيادة تنافسية الحرف اليدوية لتعزيز الصادرات المصرية والحفاظ علي التراث المصري وزيادة الأيدي العاملة للحد من البطالة وتمكين المرأة.

وقالت المدير التنفيذي للمركز دعاء سليمة، إن مركز تحديث الصناعة يدعم الصناعات الحرفية والتراثية على مدار 20 عاماً، حيث ساهم المركز بشكل كبير في دعم التجمعات الحرفية والابداعية من خلال تقديم الدعم الفني وتطوير تصميم المنتجات الخاصة بهم على مستوى محافظات مصر.

وأشارت إلى بدء تنفيذ البروتوكول الموقع مع نادي روتاري في أسرع وقت من أجل دعم وتمكين المرأة في العديد الجمعيات العاملة في مجال الحرف اليدوية.

وأكدت سليمة أن هذا البروتوكول يأتي ضمن اهتمام الدولة المصرية بدعم وتطوير الصناعة الوطنية وتنمية الصناعات الحرفية والحفاظ عليها من الاندثار من أجل التنمية المستدامة والتي من أهدافها الاستراتيجية تهيئة بيئة عمل مُشجعة تساعد علي التطوير والابتكار.

أ ش أ