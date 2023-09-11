بروتوكول تعاون بين“تحديث الصناعة” ونادى الروتارى لدعم الحرف اليدوية
التاريخ
9/11/2023 2:08:37 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
وقع مركز تحديث الصناعة، بروتوكول تعاون مع نادى الروتارى لدعم الحرف اليدوية والتراثية.
يأتى ذلك ضمن برنامج الصناعات الابداعية والثقافية – التجمعات الحرفية”، وفى إطار دور مركز تحديث الصناعة لتنمية الصناعات اليدوية والتراثية.
ويهدف البروتوكول بشكل أساسي إلى التعاون في مجال دعم وزيادة تنافسية الحرف اليدوية لتعزيز الصادرات المصرية والحفاظ علي التراث المصري وزيادة الأيدي العاملة للحد من البطالة وتمكين المرأة.
وقالت المدير التنفيذي للمركز دعاء سليمة، إن مركز تحديث الصناعة يدعم الصناعات الحرفية والتراثية على مدار 20 عاماً، حيث ساهم المركز بشكل كبير في دعم التجمعات الحرفية والابداعية من خلال تقديم الدعم الفني وتطوير تصميم المنتجات الخاصة بهم على مستوى محافظات مصر.
وأشارت إلى بدء تنفيذ البروتوكول الموقع مع نادي روتاري في أسرع وقت من أجل دعم وتمكين المرأة في العديد الجمعيات العاملة في مجال الحرف اليدوية.
وأكدت سليمة أن هذا البروتوكول يأتي ضمن اهتمام الدولة المصرية بدعم وتطوير الصناعة الوطنية وتنمية الصناعات الحرفية والحفاظ عليها من الاندثار من أجل التنمية المستدامة والتي من أهدافها الاستراتيجية تهيئة بيئة عمل مُشجعة تساعد علي التطوير والابتكار.
أ ش أ
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