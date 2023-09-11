“التنمية الصناعية”: استراتيجية متكاملة لسرعة تقديم الخدمات للمستثمرين
التاريخ
9/11/2023 2:08:37 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة وضعت استراتيجية متكاملة لتطبيق اللامركزية في تقديم خدماتها للمستثمر الصناعي على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الاستراتيجية تطبق من خلال التطوير الشامل لفروع ومكاتب الهيئة الإقليمية بالمحافظات وخاصة في الصعيد، ويأتي ذلك للتيسير على المستثمرين وسرعة إنهاء الإجراءات.
وأوضح أن تنفيذ الاستراتيجية بدأ برفع مستوى 6 مكاتب إقليمية بمحافظات الصعيد وتحويلهم إلى فروع رئيسية، وتشمل تلك المحافظات كل من الوادى الجديد وأسوان والمنيا وقنا والأقصر والبحر الاحمر.
وأشار إلى أنه تم تحويل مكاتب الهيئة بمحافظات جنوب مصر إلى فروع لديها ختم شعار الجمهورية ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين الصناعيين وتلبية لطلباتهم، وخاصة المترددين على الهيئة من المحافظات البعيدة عن القاهرة لإنهاء كافة إجراءاتهم المقررة في الحال، دون الحاجة لتكبد السفر إلى مقر الهيئة الرئيسي.
وأوضح عبدالكريم أن الهيئة أصبحت تمتلك 23 فرعا وخمس مكاتب على مستوى الجمهورية، كاشفًا عن أنه من المقرر تفعيل باقي المكاتب وتحويلها لفروع مرحليًا في باقي المحافظات.
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