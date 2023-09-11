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“التنمية الصناعية”: استراتيجية متكاملة لسرعة تقديم الخدمات للمستثمرين

9/11/2023 2:08:37 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة وضعت استراتيجية متكاملة لتطبيق اللامركزية في تقديم خدماتها للمستثمر الصناعي على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الاستراتيجية تطبق من خلال التطوير الشامل لفروع ومكاتب الهيئة الإقليمية بالمحافظات وخاصة في الصعيد، ويأتي ذلك للتيسير على المستثمرين وسرعة إنهاء الإجراءات.

وأوضح أن تنفيذ الاستراتيجية بدأ برفع مستوى 6 مكاتب إقليمية بمحافظات الصعيد وتحويلهم إلى فروع رئيسية، وتشمل تلك المحافظات كل من الوادى الجديد وأسوان والمنيا وقنا والأقصر والبحر الاحمر.

وأشار إلى أنه تم تحويل مكاتب الهيئة بمحافظات جنوب مصر إلى فروع لديها ختم شعار الجمهورية ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين الصناعيين وتلبية لطلباتهم، وخاصة المترددين على الهيئة من المحافظات البعيدة عن القاهرة لإنهاء كافة إجراءاتهم المقررة في الحال، دون الحاجة لتكبد السفر إلى مقر الهيئة الرئيسي.

وأوضح عبدالكريم أن الهيئة أصبحت تمتلك 23 فرعا وخمس مكاتب على مستوى الجمهورية، كاشفًا عن أنه من المقرر تفعيل باقي المكاتب وتحويلها لفروع مرحليًا في باقي المحافظات.

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