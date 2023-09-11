مطالب بتطوير ميناء سفاجا لدعم صادرات الصعيد

دعت لجنة تنمية الصعيد بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الحكومة لإعداد خريطة استثمارية لمحافظات الصعيد، لفتح الباب أمام دخول استثمارات جديدة تماشيًا مع توجهات الدولة لتطوير ودعم محافظات الوجه القبلى.

قال على حمزة رئيس اللجنة، إن المستثمرين الجدد يواجهون صعوبات فى عدم إتاحة دراسات جدوى حول المشروعات بمحافظات الصعيد، خاصة أن كل محافظة لها طبيعية استثمارية مخصصة زراعية أو صناعية أو حتى خدمية.

أضاف ((حمزة)) لـ((البورصة))، إن إجمالى عدد المناطق الصناعية فى محافظات الصعيد 35 منطقة، وتلك المناطق تحتاج إلى تطوير حاليًا بما يتماشى مع التطورات التى تشهد محافظات الوجه البحرى.

أشار إلى أن المبادرات البنكية التى أطلقتها الحكومة مؤخرًا وبالتحديد مبادرة الـ 5% أعادت عددا كبيرا من المصانع المتعثرة فى محافظات الصعيد إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

ذكر حمزة أن الصعيد تعرضت للتهميش خلال السنوات الماضية.. لكن الدولة بدأت تخطو نحو حل مشكلات كثيرة كانت تعرقل الاستثمار أبرزها عدم وفرة الطاقة الكهربائية وأصبحت الآن متوفرة فى المدن الصناعية.

ذكر أن محافظات الصعيد تضم مشروعات من شأنها أن تنهض باقتصاد المنطقة مستقبلًا أهمها مشروع المثلث الذهبى الذى سيوفر فرصا استثمارية متنوعة، كما أنه سيربط المدن الصناعية والمحافظات ببعضها.

ويعد مشروع المثلث الذهبى أحد أهم المشروعات القومية جنوب مصر، وينفذ المشروع على 6 مراحل تستغرق المرحلة الأولى منه 5 سنوات على أن تنتهى الحكومة من تنفيذه فى غضون 30 عامًا.

قال على حمزة الذى يرأس جمعية مستثمرى أسيوط، إن الجمعية بالتعاون مع المحافظة والجهات المسئولة عن الترويج للاستثمار تمكنوا من جذب استثمارات جديدة إلى أسيوط من خلال التسهيلات المقدمة سواء تخصيص أراض صناعية مجانًا أو بمقابل مادى بسيط للمستثمرين.

أشار إلى أن تطوير ميناء سفاجا سيلعب دورا قويا فى تيسير عملية التصدير والنقل لأكثر من ميناء لكونه قريبًا من محافظات الصعيد والمدن الصناعية.

ذكر أن الحوافز الضريبية التى أقرتها الحكومة قبل أيام ستعمل على توطين عدد كبير من المنتجات المستوردة من الخارج، لكن لابد من تحديد القطاعات المستهدف توطينها حتى تبدأ الشركات العاملة فى تلك الأنشطة فى إعداد دراسات الجدوى.

كلف مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأسبوع الماضى، بإعداد قرار تفصيلى بتعريف الصناعات المستفيدة من الإعفاءات والحوافز بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات.

وتضمنت الحوافر إعفاء المشروعات التى تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة من الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لـ 5 سنوات إضافية بشرط تحقيقها مستهدفات محددة.

كما تضمنت الحوافز استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، بجانب التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.

كتبت – تقى أيمن: