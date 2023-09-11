رئيس الوزراء: اهتمام كبير بالاستثمارات الصينية في“اقتصادية قناة السويس”
التاريخ
9/11/2023 2:08:36 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء رغبة عدد كبير من الشركات الصينية في الاستثمار بالسوق المصرية.
وأوضح أن الشركات الصينية تسعى للاستفادة من حوافز الاستثمار التي تمنحها مصر، وكذا استغلال حجم السوق الكبير المتاح للتصدير إلى الدول والتكتلات التي ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم الاثنين؛ لمتابعة المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية الصينية“تيدا- مصر” التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ومدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إبراهيم شامة.
واستعرض رئيس المنطقة الاقتصادية، المجالات محل اهتمام الشركات الصينية داخل المنطقة الصناعية الصينية“تيدا- مصر” ومنها مجال صناعة مواسير الزهر، وتصنيع الألواح الشمسية، وكذا تصنيع الخلايا الصلبة التي تدخل في صناعة الألواح الشمسية.
وأشار إلى أن الشهر الماضي شهد وضع حجر الأساس لمصنع“كادي Cady” المُتخصص في صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس صديقة للبيئة باستخدام أساليب التصنيع الذكية، وذلك ضمن مرحلة الـ6 كم توسعات المطور الصناعي“تيدا- مصر” بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث يقع المشروع على مساحة 145.5 ألف متر مربع، بحجم استثمارات مخططة للشركة داخل مصر تصل إلى 60 مليون دولار، وحجم مبيعات مقدرة تصل إلى 150 مليون دولار.
وأضاف أن المنطقة الصناعية الصينية“تيدا- مصر” تضم أكثر من 130 منشأة صناعية وخدمية بحجم استثمارات يصل إلى 1.6 مليار دولار.
وفي الختام، وجّه رئيس الوزراء بدراسة الطلبات التي وردت من الشركات الصينية، واحتياجاتها المختلفة من مواد خام وطاقة، حتى يتسنى المضي قدماً في تعزيز الشراكة مع الجانب الصيني.
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