وأوضح أن الشركات الصينية تسعى للاستفادة من حوافز الاستثمار التي تمنحها مصر، وكذا استغلال حجم السوق الكبير المتاح للتصدير إلى الدول والتكتلات التي ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم الاثنين؛ لمتابعة المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية الصينية“تيدا- مصر” التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ومدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إبراهيم شامة.

واستعرض رئيس المنطقة الاقتصادية، المجالات محل اهتمام الشركات الصينية داخل المنطقة الصناعية الصينية“تيدا- مصر” ومنها مجال صناعة مواسير الزهر، وتصنيع الألواح الشمسية، وكذا تصنيع الخلايا الصلبة التي تدخل في صناعة الألواح الشمسية.

وأشار إلى أن الشهر الماضي شهد وضع حجر الأساس لمصنع“كادي Cady” المُتخصص في صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس صديقة للبيئة باستخدام أساليب التصنيع الذكية، وذلك ضمن مرحلة الـ6 كم توسعات المطور الصناعي“تيدا- مصر” بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث يقع المشروع على مساحة 145.5 ألف متر مربع، بحجم استثمارات مخططة للشركة داخل مصر تصل إلى 60 مليون دولار، وحجم مبيعات مقدرة تصل إلى 150 مليون دولار.

وأضاف أن المنطقة الصناعية الصينية“تيدا- مصر” تضم أكثر من 130 منشأة صناعية وخدمية بحجم استثمارات يصل إلى 1.6 مليار دولار.

وفي الختام، وجّه رئيس الوزراء بدراسة الطلبات التي وردت من الشركات الصينية، واحتياجاتها المختلفة من مواد خام وطاقة، حتى يتسنى المضي قدماً في تعزيز الشراكة مع الجانب الصيني.