وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون المصرى الأمريكى وجذب المزيد من الاستثمارات
التاريخ
9/11/2023 2:08:09 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
توجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة تستغرق أربعة أيام.
ويعقد وزير الاتصالات، خلالها عددا من اللقاءات مع عدد من مسؤولى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ونقل المعرفة فى المجالات ذات الصلة، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
ومن المقرر أن يلتقى مع أعضاء من الكونجرس الأمريكى لمناقشة سبل فتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين فى المجالات ذات الصلة، وتسليط الضوء على التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، كما سيلتقى مع عدد من رجال الأعمال المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية من المتخصصين والخبراء فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات لعقد مناقشات حول سبل الاستفادة من خبراتهم لصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
وسيعقد الوزير عددا من الاجتماعات مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من مسؤولى كبريات المؤسسات والشركات الأمريكية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرى فى مجالات البنية التحتية للاتصالات، وتصميم وصناعة الإلكترونيات، والتعهيد، والبحث والتطوير، والأمن السيبرانى، وبناء القدرات الرقمية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
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