ويعقد وزير الاتصالات، خلالها عددا من اللقاءات مع عدد من مسؤولى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ونقل المعرفة فى المجالات ذات الصلة، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

ومن المقرر أن يلتقى مع أعضاء من الكونجرس الأمريكى لمناقشة سبل فتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين فى المجالات ذات الصلة، وتسليط الضوء على التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، كما سيلتقى مع عدد من رجال الأعمال المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية من المتخصصين والخبراء فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات لعقد مناقشات حول سبل الاستفادة من خبراتهم لصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وسيعقد الوزير عددا من الاجتماعات مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من مسؤولى كبريات المؤسسات والشركات الأمريكية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرى فى مجالات البنية التحتية للاتصالات، وتصميم وصناعة الإلكترونيات، والتعهيد، والبحث والتطوير، والأمن السيبرانى، وبناء القدرات الرقمية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.