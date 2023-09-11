وزير الإسكان يشارك فى افتتاح معرض“سيتى سكيب” بالعاصمة السعودية الرياض - جريدة البورصة
التاريخ
9/11/2023 2:07:46 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على رأس وفد من مسئولى وزارة الإسكان، فى افتتاح معرض“سيتى سكيب”، بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك تلبية لدعوة من الدكتور ماجد الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان.
ويعد معرض“سيتى سكيب”، ثانى أكبر معرض عقارى فى العالم، وتستضيفه المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى، تحت عنوان“لبناء مسكن المستقبل”، بمشاركة من أكثر من 170 دولة، وجهات عارضة من 21 دولة.
وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بأجنحة المعرض المتنوعة، واستمع إلى شرح عن المشروعات التنموية المقترح تنفيذها فى المملكة العربية السعودية، ومنها المشروعات السكنية مع القطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من المطورين العقاريين المصريين.
تجدر الإشارة إلى أن معرض“سيتى سكيب” يستهدف الراغبين بشراء المنازل، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والمهندسين، والمصممين، وصناديق الاستثمار العقارى، وشركات التأمين، بالإضافة إلى مُلاك العقارات، والمهتمين بالقطاع العقارى.
وسيشهد المعرض العديد من الجلسات الحوارية عبر منتديات ومسارح متخصصة لمناقشة القطاع العقارى من جوانبه المختلفة، كقطاع الذكاء الاصطناعى مع العقار، وتحولات الأسواق العقارية، والاستدامة البيئية، ودور المرأة فى الابتكارات التقنية العقارية، ومستقبل العقارات الصناعية، والتخطيط الحضرى، والعديد من المواضيع الأخرى.
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