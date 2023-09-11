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وزير الإسكان يشارك فى افتتاح معرض“سيتى سكيب” بالعاصمة السعودية الرياض - جريدة البورصة

9/11/2023 2:07:46 PM
(MENAFN- Al-BoNews) شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على رأس وفد من مسئولى وزارة الإسكان، فى افتتاح معرض“سيتى سكيب”، بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك تلبية لدعوة من الدكتور ماجد الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان.

ويعد معرض“سيتى سكيب”، ثانى أكبر معرض عقارى فى العالم، وتستضيفه المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى، تحت عنوان“لبناء مسكن المستقبل”، بمشاركة من أكثر من 170 دولة، وجهات عارضة من 21 دولة.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بأجنحة المعرض المتنوعة، واستمع إلى شرح عن المشروعات التنموية المقترح تنفيذها فى المملكة العربية السعودية، ومنها المشروعات السكنية مع القطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من المطورين العقاريين المصريين.

تجدر الإشارة إلى أن معرض“سيتى سكيب” يستهدف الراغبين بشراء المنازل، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والمهندسين، والمصممين، وصناديق الاستثمار العقارى، وشركات التأمين، بالإضافة إلى مُلاك العقارات، والمهتمين بالقطاع العقارى.

وسيشهد المعرض العديد من الجلسات الحوارية عبر منتديات ومسارح متخصصة لمناقشة القطاع العقارى من جوانبه المختلفة، كقطاع الذكاء الاصطناعى مع العقار، وتحولات الأسواق العقارية، والاستدامة البيئية، ودور المرأة فى الابتكارات التقنية العقارية، ومستقبل العقارات الصناعية، والتخطيط الحضرى، والعديد من المواضيع الأخرى.

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