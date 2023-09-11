“بيتش وورلد فاست” تختار“محرم وشركاه” شريكًا رئيسيًا لمؤتمر أفريقيا للرعاية الصحية فى بنين - جريدة البورصة
التاريخ
9/11/2023 2:07:46 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركة محرم وشركاه، للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجى، وPitch World Fast، عن شراكتهما الاستراتيجية لعقد مؤتمر الرعاية الصحية الأفريقى فى الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر، تحت عنوان ((المضى قدمًا نحو التغطية الصحية الشاملة والتعاون فى مجال الصحة فى إفريقيا))، وذلك فى كوتونو، بدولة بنين.
ويمثل مؤتمر الرعاية الصحية الأفريقية 2023 الذى يجرى تنظيمه تحت رعاية حكومة بنين علامة بارزة فى الجهود الساعية إلى تعزيز التعاون فى مجال الرعاية الصحية فى أفريقيا، ويجمع المؤتمر بين جميع أطراف الرعاية الصحية الرئيسيين، لا سيما وزارات الصحة من جميع أنحاء القارة، ومنظمة الصحة العالمية، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وبنك التنمية الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ووكالة تنمية الاتحاد الأفريقى“نيباد”، والمنظمة الدولية للهجرة، لتعزيز التعاون فى كافة أوجه الرعاية الصحية.
ويهدف المؤتمر المنعقد تحت شعار“المضى قدماً نحو التغطية الصحية الشاملة، والتعاون فى مجال الصحة فى أفريقيا” إلى توجيه المناقشات حول ثلاثة ملفات رئيسية هى: الشراكة فى مجال الرعاية الصحية بين القطاعين العام والخاص فى أفريقيا، والرعاية الصحية الشاملة وتخصيص الموارد، وتعزيز سلسلة القيمة فى مجال الصحة بأفريقيا.
وأعرب مصطفى محرم، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة محرم وشركاه، عن حماسه للشراكة قائلاً:“يسعدنا التعاون مع شركة بيتش وورلد فاست لعقد مؤتمر الرعاية الصحية فى أفريقيا 2023، والذى يعكس التزامنا بتحسين أنظمة الرعاية الصحية، وتعزيز التعاون فى جميع أنحاء أفريقيا، عبر مساهمتنا معاً فى مناقشات، ومبادرات هادفة من شأنها الدفع نحو تحقيق تغيير إيجابى فى قطاع الرعاية الصحية”. وأضافت شيراز بن سيمان، مؤسسة شركة“بيتش وورلد فاست”، قائلة:“شراكتنا مع شركة محرم وشركاه تعكس التزامنا بتعزيز التنمية المستدامة، والنمو فى قطاع الرعاية الصحية، ونهدف من خلال خبرتنا الجماعية إلى تيسير الحوار، وتبادل المعرفة، ووضع استراتيجيات طويلة الأمد من شأنها تمكين أصحاب المصلحة بمجال الرعاية الصحية فى أفريقيا”.
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