Monday, 11 September 2023 10:52 GMT

“بيتش وورلد فاست” تختار“محرم وشركاه” شريكًا رئيسيًا لمؤتمر أفريقيا للرعاية الصحية فى بنين - جريدة البورصة

9/11/2023 2:07:46 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت شركة محرم وشركاه، للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجى، وPitch World Fast، عن شراكتهما الاستراتيجية لعقد مؤتمر الرعاية الصحية الأفريقى فى الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر، تحت عنوان ((المضى قدمًا نحو التغطية الصحية الشاملة والتعاون فى مجال الصحة فى إفريقيا))، وذلك فى كوتونو، بدولة بنين.

ويمثل مؤتمر الرعاية الصحية الأفريقية 2023 الذى يجرى تنظيمه تحت رعاية حكومة بنين علامة بارزة فى الجهود الساعية إلى تعزيز التعاون فى مجال الرعاية الصحية فى أفريقيا، ويجمع المؤتمر بين جميع أطراف الرعاية الصحية الرئيسيين، لا سيما وزارات الصحة من جميع أنحاء القارة، ومنظمة الصحة العالمية، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وبنك التنمية الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ووكالة تنمية الاتحاد الأفريقى“نيباد”، والمنظمة الدولية للهجرة، لتعزيز التعاون فى كافة أوجه الرعاية الصحية.

ويهدف المؤتمر المنعقد تحت شعار“المضى قدماً نحو التغطية الصحية الشاملة، والتعاون فى مجال الصحة فى أفريقيا” إلى توجيه المناقشات حول ثلاثة ملفات رئيسية هى: الشراكة فى مجال الرعاية الصحية بين القطاعين العام والخاص فى أفريقيا، والرعاية الصحية الشاملة وتخصيص الموارد، وتعزيز سلسلة القيمة فى مجال الصحة بأفريقيا.

وأعرب مصطفى محرم، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة محرم وشركاه، عن حماسه للشراكة قائلاً:“يسعدنا التعاون مع شركة بيتش وورلد فاست لعقد مؤتمر الرعاية الصحية فى أفريقيا 2023، والذى يعكس التزامنا بتحسين أنظمة الرعاية الصحية، وتعزيز التعاون فى جميع أنحاء أفريقيا، عبر مساهمتنا معاً فى مناقشات، ومبادرات هادفة من شأنها الدفع نحو تحقيق تغيير إيجابى فى قطاع الرعاية الصحية”.

وأضافت شيراز بن سيمان، مؤسسة شركة“بيتش وورلد فاست”، قائلة:“شراكتنا مع شركة محرم وشركاه تعكس التزامنا بتعزيز التنمية المستدامة، والنمو فى قطاع الرعاية الصحية، ونهدف من خلال خبرتنا الجماعية إلى تيسير الحوار، وتبادل المعرفة، ووضع استراتيجيات طويلة الأمد من شأنها تمكين أصحاب المصلحة بمجال الرعاية الصحية فى أفريقيا”.

MENAFN11092023000202011048ID1107047204

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث