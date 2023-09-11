ويمثل مؤتمر الرعاية الصحية الأفريقية 2023 الذى يجرى تنظيمه تحت رعاية حكومة بنين علامة بارزة فى الجهود الساعية إلى تعزيز التعاون فى مجال الرعاية الصحية فى أفريقيا، ويجمع المؤتمر بين جميع أطراف الرعاية الصحية الرئيسيين، لا سيما وزارات الصحة من جميع أنحاء القارة، ومنظمة الصحة العالمية، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وبنك التنمية الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ووكالة تنمية الاتحاد الأفريقى“نيباد”، والمنظمة الدولية للهجرة، لتعزيز التعاون فى كافة أوجه الرعاية الصحية.

ويهدف المؤتمر المنعقد تحت شعار“المضى قدماً نحو التغطية الصحية الشاملة، والتعاون فى مجال الصحة فى أفريقيا” إلى توجيه المناقشات حول ثلاثة ملفات رئيسية هى: الشراكة فى مجال الرعاية الصحية بين القطاعين العام والخاص فى أفريقيا، والرعاية الصحية الشاملة وتخصيص الموارد، وتعزيز سلسلة القيمة فى مجال الصحة بأفريقيا.

وأعرب مصطفى محرم، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة محرم وشركاه، عن حماسه للشراكة قائلاً:“يسعدنا التعاون مع شركة بيتش وورلد فاست لعقد مؤتمر الرعاية الصحية فى أفريقيا 2023، والذى يعكس التزامنا بتحسين أنظمة الرعاية الصحية، وتعزيز التعاون فى جميع أنحاء أفريقيا، عبر مساهمتنا معاً فى مناقشات، ومبادرات هادفة من شأنها الدفع نحو تحقيق تغيير إيجابى فى قطاع الرعاية الصحية”.