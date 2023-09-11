3.8 مليار درهم التصرفات العقارية فى دبى - جريدة البورصة

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 622.91 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 74 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 63.8 مليون درهم في منطقة المركاض.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 693 مليون درهم منها 35 رهنا لأراض بقيمة 230.66 مليون درهم و240 رهنا لفلل وشقق بقيمة 462.34 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 167.04 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 80 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 46 هبة بقيمة 153.37 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 41.21 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 30.08 مليون درهم.

أ. ش. أ