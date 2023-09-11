3.8 مليار درهم التصرفات العقارية فى دبى - جريدة البورصة
التاريخ
9/11/2023 2:07:45 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الاثنين، أكثر من 3.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 823 مبايعة بقيمة 3 مليارات درهم منها 182 مبايعة للأراضي بقيمة 1.67 مليار درهم و641 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.33 مليار درهم.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 622.91 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 74 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 63.8 مليون درهم في منطقة المركاض.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 693 مليون درهم منها 35 رهنا لأراض بقيمة 230.66 مليون درهم و240 رهنا لفلل وشقق بقيمة 462.34 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 167.04 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 80 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 46 هبة بقيمة 153.37 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 41.21 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 30.08 مليون درهم.
أ. ش. أ
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