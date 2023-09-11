ارتفاع مبيعات المنازل فى بكين بنسبة 17% بعد تدابير حكومية لإنعاش السوق - جريدة البورصة
التاريخ
9/11/2023 2:07:45 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت مبيعات المنازل في العاصمة الصينية خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى احتمالية نجاح التدابير التي اتخذتها الحكومة لإنعاش القطاع العقاري.
وأظهرت نتائج مسح أجرته أكاديمية الصين للمؤشرات الإثنين، ارتفاع معاملات المنازل في بكين بنسبة 16.9% من حيث المساحات المباعة في الفترة ما بين 4 و10 سبتمبر على أساس أسبوعي.
ويأتي هذا الارتفاع الأسبوعي للمبيعات في بكين، بعد تراجع مبيعات المنازل حول الصين بنسبة 20% في المتوسط خلال الأسبوع السابق.
وأشار تقرير آخر صدر عن“هاي تونج سيكيورتيوز” اليوم، استمرار تراجع مبيعات المنازل من حيث المساحة في أكبر أربع مدن صينية بنسبة 45% خلال الأسبوع الأول من سبتمبر على أساس سنوي.
وقال محللو“جولدمان ساكس” في مذكرة إن التدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية قد تعمل على رفع المعاملات العقارية في المدى القصير، لكنها ليست كافية لتحقيق استقرار السوق العقاري.
وأعلنت الإدارات المحلية في بكين وعدد من المدن الكبرى قبل أكثر من أسبوع، عن خفض الدفعات المقدمة إلى ما بين 35% و40% بدلاً من 60% إلى 70% بالنسبة لمن استطاعو تسديد قروض الرهون العقاري السابقة بالكامل، ومن قامو ببيع ملكياتهم الأخرى. أرقام
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