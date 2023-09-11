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ارتفاع مبيعات المنازل فى بكين بنسبة 17% بعد تدابير حكومية لإنعاش السوق - جريدة البورصة

9/11/2023 2:07:45 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت مبيعات المنازل في العاصمة الصينية خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى احتمالية نجاح التدابير التي اتخذتها الحكومة لإنعاش القطاع العقاري.

وأظهرت نتائج مسح أجرته أكاديمية الصين للمؤشرات الإثنين، ارتفاع معاملات المنازل في بكين بنسبة 16.9% من حيث المساحات المباعة في الفترة ما بين 4 و10 سبتمبر على أساس أسبوعي.

ويأتي هذا الارتفاع الأسبوعي للمبيعات في بكين، بعد تراجع مبيعات المنازل حول الصين بنسبة 20% في المتوسط خلال الأسبوع السابق.

وأشار تقرير آخر صدر عن“هاي تونج سيكيورتيوز” اليوم، استمرار تراجع مبيعات المنازل من حيث المساحة في أكبر أربع مدن صينية بنسبة 45% خلال الأسبوع الأول من سبتمبر على أساس سنوي.

وقال محللو“جولدمان ساكس” في مذكرة إن التدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية قد تعمل على رفع المعاملات العقارية في المدى القصير، لكنها ليست كافية لتحقيق استقرار السوق العقاري.

وأعلنت الإدارات المحلية في بكين وعدد من المدن الكبرى قبل أكثر من أسبوع، عن خفض الدفعات المقدمة إلى ما بين 35% و40% بدلاً من 60% إلى 70% بالنسبة لمن استطاعو تسديد قروض الرهون العقاري السابقة بالكامل، ومن قامو ببيع ملكياتهم الأخرى.

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