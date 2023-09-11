“Amaco” تنفذ واجهات مشروع“روك كابيتال 1” بتكلفة 150 مليون جنيه - جريدة البورصة
التاريخ
9/11/2023 2:07:45 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
وقعت شركة البطل للتطوير العقارى تعاقد مع شركة AMACO، لتنفيذ الواجهات لمشروعها“روك كابيتال 1” بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا للتسليم خلال عام.
وبلغت قيمة التعاقد بين شركة البطل للتطوير العقارى وشركة AMنحو 150 مليون جنيه وذلك لتنفيذ أعمال الواجهات الزجاجية، والأسقف الزجاجية التى تستخدم للإنارة الطبيعية والحفاظ على درجات الحرارة وتوفير الطاقة للمبنى. وأبرمت شركة“البطل للتطوير العقارى” فى الأشهر الاخيرة سلسلة من التعاقدات فى مختلف مشروعاتها مع كبار الشركات المتخصصة فى أعمال التنفيذ، بما يؤكد حرص الشركة على سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى مستوى من الجودة بالمشروعات لتقديم منتجات تمثل إضافة للقطاع العقارى.
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