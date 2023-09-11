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“Amaco” تنفذ واجهات مشروع“روك كابيتال 1” بتكلفة 150 مليون جنيه - جريدة البورصة

9/11/2023 2:07:45 PM
(MENAFN- Al-BoNews) وقعت شركة البطل للتطوير العقارى تعاقد مع شركة AMACO، لتنفيذ الواجهات لمشروعها“روك كابيتال 1” بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا للتسليم خلال عام.

وبلغت قيمة التعاقد بين شركة البطل للتطوير العقارى وشركة AMنحو 150 مليون جنيه وذلك لتنفيذ أعمال الواجهات الزجاجية، والأسقف الزجاجية التى تستخدم للإنارة الطبيعية والحفاظ على درجات الحرارة وتوفير الطاقة للمبنى.

وأبرمت شركة“البطل للتطوير العقارى” فى الأشهر الاخيرة سلسلة من التعاقدات فى مختلف مشروعاتها مع كبار الشركات المتخصصة فى أعمال التنفيذ، بما يؤكد حرص الشركة على سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى مستوى من الجودة بالمشروعات لتقديم منتجات تمثل إضافة للقطاع العقارى.

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