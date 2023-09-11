وزير الإسكان: مضاعفة مساحة المعمور المصرى إلى 14% خلال 9 سنوات - جريدة البورصة
التاريخ
9/11/2023 2:07:43 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مع الدكتور ماجد الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، استراتيجيات العمل بالوزارتين.
وخلال الاجتماع، استعرض الجزار، خطة التنمية العمرانية في مصر، في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل للبنية الأساسية للعمران الحضري المستدام، والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري في الحضر والريف.
كما أشار إلى أن النهضة العمرانية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، تعد تنفيذاً لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية 2052، والذى استغرق إعداده عامين، ويتم تحديثه كل 5 سنوات، ومن أهم أهدافه مضاعفة مساحة المعمور المصرى، حيث كانت مساحة المعمور المصرى 7% من مساحة الجمهورية، وفى خلال الفترة الماضية ومنذ عام 2014، تمت مضاعفة المعمور المصرى تقريبا، حيث تبلغ المساحة التى يتم العمل على تنميتها، نحو 14% من مساحة الجمهورية.
كما عرض نبذة عن النهضة العمرانية فى قطاع إنشاء المدن الجديدة، حيث تتوسع مصر فى إنشاء المدن الجديدة المخططة على مستوى الجمهورية، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار والعمل.
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