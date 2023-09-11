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وزير الإسكان: مضاعفة مساحة المعمور المصرى إلى 14% خلال 9 سنوات - جريدة البورصة

9/11/2023 2:07:43 PM
(MENAFN- Al-BoNews) بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مع الدكتور ماجد الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، استراتيجيات العمل بالوزارتين.

وخلال الاجتماع، استعرض الجزار، خطة التنمية العمرانية في مصر، في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل للبنية الأساسية للعمران الحضري المستدام، والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري في الحضر والريف.

كما أشار إلى أن النهضة العمرانية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، تعد تنفيذاً لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية 2052، والذى استغرق إعداده عامين، ويتم تحديثه كل 5 سنوات، ومن أهم أهدافه مضاعفة مساحة المعمور المصرى، حيث كانت مساحة المعمور المصرى 7% من مساحة الجمهورية، وفى خلال الفترة الماضية ومنذ عام 2014، تمت مضاعفة المعمور المصرى تقريبا، حيث تبلغ المساحة التى يتم العمل على تنميتها، نحو 14% من مساحة الجمهورية.

كما عرض نبذة عن النهضة العمرانية فى قطاع إنشاء المدن الجديدة، حيث تتوسع مصر فى إنشاء المدن الجديدة المخططة على مستوى الجمهورية، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار والعمل.

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