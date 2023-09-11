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1319 طلب تجديد سجل تجاري يوميا - جريدة الوطن السعودية

9/11/2023 2:07:14 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد عمليات تجديد السجلات التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي 118.789 ألفا وبمتوسط يومي يصل إلى 1319 عملية تجديد، حيث تصدرت طلبات التجديد قائمة إحصاءات أداء الخدمة في وزارة التجارة بحسب تقرير صادر عنها خلال الربع الأول من 2023، وذلك بزيادة قدرها 2237 تعاملا مقارنة مع نفس الفترة من 2022.
إتمام التعاملات
ارتفعت نسبة إتمام التعاملات في تجديد السجل التجاري خلال الربع الأول من هذا العام لتصل إلى 90%، وبلغت نسبة رضى المستفيدين 83%، بينما كانت نسبة الإتمام خلال نفس الفترة من العام الماضي 89%، أما نسبة رضى المستفيدين فقد ارتفعت إلى 89%.
تعديل السجل
وجاء تعديل السجل التجاري ثانيا بواقع 33.063 تعاملا، تليها الطباعة التفصيلية 14887، ثم إرسال رابط طباعة السجل التجاري 13945، ثم نقل ملكية سجل تجاري 7249، وتحويل السجل من مؤسسة إلى شركة 2271، ثم ربط/فك ارتباط سجل 1458، وإصدار ترخيص مهني رئيسي 320، ثم تعديل ترخيص مهني 79، ثم طلب رخصة جديدة مختبرات بواقع 15 معاملة، ثم طلب تجديد رخصة مختبرات معاملتان فقط.
ولم يتم التقدم إلى خدمة إعادة سريان ترخيص مهني، وطلب تعديل رخصة مختبرات.
رضى المستفيدين
كما حققت خدمة طلب رخصة جديدة مختبرات نسبة إتمام بلغت 99%، وكذلك طلب تجديد رخصة مختبرات، فيما بلغ رضى المستفيدين عن طلب رخصة جديدة 100%، وبلغ رضى المستفيدين عن تعديل ترخيص مهني 100%.
الأعلى تقييما
وجاءت 5 خدمات هي الأعلى تقييما خلال الربع الأول من هذا العام تمثلت في إصدار ترخيص مهني رئيسي 94%، ترخيص مختبرات 94%، تجديد ترخيص مهني 94%، وتعديل ترخيص مهني 100%، تراخيص المختبرات 100%.
الأقل تقييما
وجاءت 5 خدمات هي الأقل تقييما خلال نفس الفترة وهي إرسال رابط طباعة 83%، تعديل سجل تجاري 92%، تعديل الكيان القانوني لسجل الشركة 92%، تحويل السجل من شركة إلى مؤسسة 92%، تحويل نوع سجل تجاري 93%.
رسوم التجديد
ولتجديد السجل التجاري للمؤسسات، يقدم طلب تجديد الاستمرار في ممارسة النشاط التجاري. ويجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على أن تؤدى الرسوم في هذه الحالة مضاعفة.
أبرز العمليات المنفذة عبر وزارة التجارة خلال الربع الأول 2023:
تجديد السجل التجاري= 118.789
تعديل السجل التجاري = 33.063
الطباعة التفصيلية= 14887
إرسال رابط طباعة السجل التجاري= 13945
نقل ملكية سجل تجاري= 7249
تحويل السجل من مؤسسة إلى شركة= 2271
ربط/فك ارتباط سجل= 1458
إصدار ترخيص مهني رئيسي= 320
تعديل ترخيص مهني= 79
طلب رخصة جديدة مختبرات= 15
طلب تجديد رخصة مختبرات = 2
إعادة سريان ترخيص مهني= 0
طلب تعديل رخصة مختبرات= 0

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