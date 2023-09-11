1319 طلب تجديد سجل تجاري يوميا - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/11/2023 2:07:14 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد عمليات تجديد السجلات التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي 118.789 ألفا وبمتوسط يومي يصل إلى 1319 عملية تجديد، حيث تصدرت طلبات التجديد قائمة إحصاءات أداء الخدمة في وزارة التجارة بحسب تقرير صادر عنها خلال الربع الأول من 2023، وذلك بزيادة قدرها 2237 تعاملا مقارنة مع نفس الفترة من 2022.
إتمام التعاملات
ارتفعت نسبة إتمام التعاملات في تجديد السجل التجاري خلال الربع الأول من هذا العام لتصل إلى 90%، وبلغت نسبة رضى المستفيدين 83%، بينما كانت نسبة الإتمام خلال نفس الفترة من العام الماضي 89%، أما نسبة رضى المستفيدين فقد ارتفعت إلى 89%.
تعديل السجل
وجاء تعديل السجل التجاري ثانيا بواقع 33.063 تعاملا، تليها الطباعة التفصيلية 14887، ثم إرسال رابط طباعة السجل التجاري 13945، ثم نقل ملكية سجل تجاري 7249، وتحويل السجل من مؤسسة إلى شركة 2271، ثم ربط/فك ارتباط سجل 1458، وإصدار ترخيص مهني رئيسي 320، ثم تعديل ترخيص مهني 79، ثم طلب رخصة جديدة مختبرات بواقع 15 معاملة، ثم طلب تجديد رخصة مختبرات معاملتان فقط.
ولم يتم التقدم إلى خدمة إعادة سريان ترخيص مهني، وطلب تعديل رخصة مختبرات.
رضى المستفيدين
كما حققت خدمة طلب رخصة جديدة مختبرات نسبة إتمام بلغت 99%، وكذلك طلب تجديد رخصة مختبرات، فيما بلغ رضى المستفيدين عن طلب رخصة جديدة 100%، وبلغ رضى المستفيدين عن تعديل ترخيص مهني 100%.
الأعلى تقييما
وجاءت 5 خدمات هي الأعلى تقييما خلال الربع الأول من هذا العام تمثلت في إصدار ترخيص مهني رئيسي 94%، ترخيص مختبرات 94%، تجديد ترخيص مهني 94%، وتعديل ترخيص مهني 100%، تراخيص المختبرات 100%.
الأقل تقييما
وجاءت 5 خدمات هي الأقل تقييما خلال نفس الفترة وهي إرسال رابط طباعة 83%، تعديل سجل تجاري 92%، تعديل الكيان القانوني لسجل الشركة 92%، تحويل السجل من شركة إلى مؤسسة 92%، تحويل نوع سجل تجاري 93%.
رسوم التجديد
ولتجديد السجل التجاري للمؤسسات، يقدم طلب تجديد الاستمرار في ممارسة النشاط التجاري. ويجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على أن تؤدى الرسوم في هذه الحالة مضاعفة.
أبرز العمليات المنفذة عبر وزارة التجارة خلال الربع الأول 2023:
تجديد السجل التجاري= 118.789
تعديل السجل التجاري = 33.063
الطباعة التفصيلية= 14887
إرسال رابط طباعة السجل التجاري= 13945
نقل ملكية سجل تجاري= 7249
تحويل السجل من مؤسسة إلى شركة= 2271
ربط/فك ارتباط سجل= 1458
إصدار ترخيص مهني رئيسي= 320
تعديل ترخيص مهني= 79
طلب رخصة جديدة مختبرات= 15
طلب تجديد رخصة مختبرات = 2
إعادة سريان ترخيص مهني= 0
طلب تعديل رخصة مختبرات= 0
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