زلزال بقوة 6.2 درجات يهز إندونيسيا

أعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد)، اليوم، أن زلزالاً قوته 6.2 درجات ضرب هالماهيرا في إندونيسيا.

كان المركز قد أعلن، أول من أمس، أن زلزالاً بقوة 5.9 درجات هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي الإندونيسية.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.