زلزال بقوة 6.2 درجات يهز إندونيسيا

زلزال بقوة 6.2 درجات يهز إندونيسيا
التاريخ
9/11/2023 10:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد)، اليوم، أن زلزالاً قوته 6.2 درجات ضرب هالماهيرا في إندونيسيا.
كان المركز قد أعلن، أول من أمس، أن زلزالاً بقوة 5.9 درجات هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي الإندونيسية.
وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.
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