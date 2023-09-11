فتحة شاحن إضافية سي لهواتف آيفون الجديدة

يذكر أن مؤتمر «آبل» في سبتمبر، يشهد عادة طرح الجيل الجديد من الهاتف «آيفون» إلى جانب أحدث أجيال الساعة الذكية «آبل ووتش». ولم تكشف «آبل» بدرجة كبيرة عما تعتزم طرحه خلال المؤتمر، واكتفت فقط بالتأكيد على أن المؤتمر السنوي سيكون يوم 12 سبتمبر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن «آبل» تريد إحراز نقاط مهمة بالنسبة للجيل الأحدث من هاتفها الذكي الأغلى ثمناً وهو «آيفون 15 برو» من خلال تزويده بأسرع شريحة في العالم وأرق حواف حول الشاشة.

في الوقت نفسه، فإن الفئة الأكبر حجماً «آيفون برو ماكس» ستكون مزودة بكاميرات تستطيع تقريب الصورة وتكبيرها، وتحسين باقي خصائصها بنسبة كبيرة، حتى تتمكن من مواجهة منافسة هواتف «جالاكسي ألترا» المزودة بإمكانية التقريب من «سامسونغ».

كما تسعى «آبل» وإن كانت مترددة، لتزويد كل هواتفها بفتحة الشاحن من نوع «سي»، وفقاً لشروط الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن هواتف «آيفون» هي المنتج الأكثر أهمية بالنسبة لشركة «آبل»، وتحقق أكثر من نصف إيراداتها، وازدادت الضغوط عليها من أجل تحسين المبيعات من الجيل الجديد لهذه الهواتف.

ونشر موقع «ذا إنفورميشن» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن «آبل» تستعد لتزويد الجيل المقبل من هاتفها الذكي «آيفون» بمعالج يتفوق بشدة على كل الهواتف المنافسة بفضل الاتفاق التفضيلي الذي وقعته مع شركة صناعة الرقائق الإلكترونية التايوانية «تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنغ كوربورشن» (تي إس إم سي)، حيث يتيح الاتفاق للشركة الأميركية الحصول على أحدث وأسرع الرقائق التي تنتجها الشركة التايوانية قبل أي من منافسيها بعام كامل.

ويعني هذا أن الهاتف المقبل «آيفون 15» والمتوقع طرحه الشهر المقبل، يمكن أن يحتوي على شريحة أقوى من شرائح أي هواتف تنتجها الشركات المنافسة مثل «سامسونغ» أو «غوغل» أو «هواوي». ويمكن أن ينطبق الأمر نفسه على أي كومبيوتر شخصي أو كومبيوتر لوحي جديد يمكن أن تطرحه «آبل» في العام المقبل.

ورغم أنه لم يتم الكشف عن شروط ولا تفاصيل اتفاق «آبل» و«تي إس إم سي»، فإنه يجعل الشركة التايوانية المورد الوحيد للرقائق لشركة «آبل»، كما أنه بسبب طلبيات «آبل» المسبقة والضخمة والحصرية التي تقدمها للشركة التايوانية، فإنها تتحمل فاتورة ظهور أي عيوب في الرقائق الجديدة التي تكون «آبل» أول شركة تستخدمها.