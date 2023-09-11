(MENAFN
- Shamal Marketing Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 سبتمبر 2023: تستعرض شركة نيكين سيكي اليابانية الرائدة في مجال التصميم المعماري والهندسي والمشاريع الحضرية، مشاريعها المبتكرة في معرض سيتي سكيب العالمي الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023.
وبهذه المناسبة قال الدكتور فادي جابري، الرئيس التنفيذي لأعمال شركة "نيكين سيكي" في دبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعد معرض سيتي سكيب العالمي أكبر حدث عقاري في الشرق الأوسط، حيث يوفر لنا منصة مثالية لتعزيز حضورنا في السوق، والالتقاء بالشركاء والمستثمرين الجدد والحاليين، وتوسيع نطاق الوعي بقيم علامتنا التجارية وعروضنا الفريدة في السوق".
ومن بين أبرز المشاريع المعروضة خلال المعرض برج تداول، المقر الرئيسي للسوق المالية السعودية (تداول)، والذي يقع في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، وهو مركز حضري جديد مزدهر للتنمية. ولضمان أن يعكس المبنى القدرة التنافسية العالمية، فقد تم تصميم المبنى بأناقة فريدة من نوعها، واستدامة في البناء، ووظائف مكتبية متطورة.
طورت نيكين تصورًا للمبنى كمنارة توجيهية لاقتصاد الشرق الأوسط، صورة لشعاع من الضوء يبدو أنه ينبعث من الأرض، وقد أطلق على هذا المفهوم اسم "تمهيد الطريق لعصر جديد". شكل المبنى مميز، مع قمة خماسية وتخطيط مركزي عالي الكفاءة في الأسفل.
وأضاف الجابري قائلاً: "لقد حققنا الاتساق في التصميم والهيكل والمرافق، وعلى الرغم من المناخ القاسي، فقد حصلت نيكين على شهادة ليد (LEED) الذهبية، مما يدل على درجة عالية من الاستدامة والكفاءة".
ومن المشاريع البارزة الأخرى التي يتم عرضها خلال الحدث هو مشروع "ون زعبيل"، الذي تم تعيين نيكين فيه كمستشار رئيسي مسؤول عن التصميم والإشراف، حيث يُعرف هذا المنتجع الحضري بأنه البوابة الجديدة لوسط دبي، حيث يضم مكاتب وفندق ومساكن ومرافق تجارية، ويتكون من برجين يفصل بينهما طريق سريع ويتصلان بحجم أفقي (ذا لينك) مثبت على ارتفاع 100 متر. فوق الأرض، حيث تعد الحديقة على السطح في منطقة المنصة والمسبح اللامتناهي على سطح لينك من بين العديد من الميزات الأخرى الخاصة.
وتشمل المشاريع الأخرى الحائزة على عدة جوائز هو مبنى محطة سكة حديد جيه آر كوماموتو، وهو مجمع متعدد الاستخدامات مصمم حول مفهوم التصميم الحيوي، والذي يهدف إلى تحسين إنتاجية الإنسان وسعادته من خلال دمج الطبيعة في التصميم المكاني، ومشروع برج وبلازا شنغهاي ويست بوند الدولي للذكاء الاصطناعي وهو مطار سابق في منطقة ويست بوند في شنغهاي تم إعادة تطويره ليصبح مجمعًا في الضواحي يضم ناطحتي سحاب ومساحة مكتبية راقية ومركزًا للفنون وفندقًا فاخرًا، كما تم الانتهاء من برج رملة، وهو أول مشروع سكني فاخر صممته شركة نيكين في المملكة العربية السعودية في عام 2023، حيث تم استخدام برنامج دعم نمذجة معلومات البناء (BIM) وتقنية كاد ثلاثية الأبعاد لإنشاء واجهة مفصلية بعمق للشرفات المتدرجة، مما يوفر هوية مميزة مع تقليل استخدام المواد لتحقيق أقصى قدر من الظل والحفاظ على الراحة.
اكتسبت شركة نيكين سمعة طيبة، حيث قدمت تصميمات مستدامة شاملة ومبتكرة للأسواق متعددة الاستخدامات والتخطيط الحضري والضيافة والأسواق السكنية الراقية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط لأكثر من 30 عامًا، إذ كان أول مشروع لشركة نيكين في المنطقة هو تصميم مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 1991، والذي كان في ذلك الوقت أحد أطول المباني في الإمارة.
وأردف الجابري قائلاً: "تتأثر استراتيجيتنا الإبداعية بالجماليات اليابانية، حيث نؤمن بأهمية الطبيعة والقيم الثقافية، ومع ذلك فإننا ندرك تمامًا الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا المستدامة في تقديم التصميم العصري".
وستنضم إلى شركة نيكين في أرض المعرض شركة بوكان الأسترالية للتصميم المعماري والتي أبرمت معها نيكين تحالفًا تجاريًا يمتد لثماني سنوات تقريبًا لعرض مشاريعها، خاصة في قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة، حيث مكنت الشراكة الناجحة كلا الشركتين من الاستفادة من خبرات وتجارب التصميم لدى كل منهما، خاصة في التطويرات متعددة الاستخدامات.
ونظرًا لكون نيكين خبيرًا في التطوير الموجه نحو النقل (TOD)، سيقدم الجابري أيضًا عرضًا تقديميًا حول مرحلة التصميم والهندسة المعمارية في سيتي سكيب جلوبال، بعنوان "تكامل النقل: دروس من طوكيو".
واختتم الجابري حديثه قائلاً: " ستكون إدارة التصميم التوجيهي الفعالة ضرورية جداً للتخطيط والتطوير الحضري السعودي في المستقبل القريب تزامناً مع تزايد عدد السكان في المملكة العربية السعودية".
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