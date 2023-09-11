(MENAFN
- Golin Mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة 11 سبتمبر، 2023.
استضافت شركة الصكوك الوطنية في الإمارات، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، اليوم الإثنين 11 سبتمبر، وفداً حكومياً فلبينياً، ضمن زيارته لدولة الإمارات، تعرّف من خلالها على دورها في تعزيز ثقافة الأدخار والأستثمار وأفضل الممارسات لدى الصكوك الوطنية والبرامج التي عملت على تطويرها خلال السنوات الماضية وجذبت أكثر من 800 ألف متعامل من المواطنين والمقيمين من مختلف الجاليات.
وضم الوفد كل من معالي روزاليا دي ليون، وزيرة الخزانة في جمهورية الفلبين الصديقة، وعريفة علاء مساعد محافظ البنك المركزي الفلبيني، فضلا عن شخصيات أخرى من مكتب وزارة الخزانة.
وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه الصكوك الوطنية نجاحات متعددة على كافة الأصعدة، حيث سجلت المجموعة نمواً في المحفظة الاستثمارية لديها بنسب وصلت إلى 9% لتصل إلى 14 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي قيمة استثمارات المحفظة العقارية في المجموعة 3.5 مليارات درهم، ومن المتوقع أن تصل إلى خمسة مليارات درهم في المجموعة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتم خلال الزيارة عقد نقاشات مستفيضة ومعمّقة تناولت بحث سبل وفرص التعاون بين الجانبين، كما اطلع الوفد الفلبيني على أفضل التجارب والممارسات التي طورتها الصكوك الوطنية في مجالي الاستثمار والادخار، والحلول مثل خطة التقاعد الذهبية للشركات والراتب الإضافي للأفراد، فضلا عن حلول أخرى تشمل جميع فئات المجتمع، بهدف إثراء ثقافة الادخار والاستثمار والتشجيع على تحقيق أداء مالي مستدام.
وتعرف الوفد الفلبيني على تجربة الصكوك الوطنية في التواصل مع المتعاملين من المقيمين في الإمارات، ومن أبرزهم الجالية الفلبينية، حيث تحرص الصكوك على إطلاق برامج مخصصة لهذه الجالية.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "إن زيارة الوفد الحكومي الفلبيني للتعرف على تجارب الصكوك الوطنية تعكس ريادة دولة الأمارات في الأبداع ومن ثم أهمية وريادة ما تقوم به الصكوك الوطنية لنشر وتعزيز ثقافة الادخار وتطوير برامج وخطط لتلائم تطلعات الناس وتسهم في توفير الأمان المالي لهم، وبالأخص في ظل القرارت الحكومية الأخيرة المتعلقة بالظام الجديد لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين في الإمارات."
تجدر الإشارة إلى أن الصكوك الوطنية تولي اهتماما بالجالية الفلبينية في دولة الإمارات وتحرص على تعزيز التواصل معها، حيث قامت مؤخرا بالمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الفلبيني الـ 125، وخلال الفعالية خصصت الصكوك الوطنية برنامج مكآفات للمتعاملين الجدد والموجودين لديها من الجالية الفلبينية، ليشكل حافزاً لهم على الادخار والاستثمار.
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