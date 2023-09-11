(MENAFN
- Epress release) الإخلاء الطبي للرياض لمريضة تكميم تعرضت لمضاعفات
تسريب داخلي في البطن تطلب تدخل جراحي عاجل
الرياض
تمكن أطباء جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية بمدينة الملك سعود الطبية بالعاصمة الرياض الخميس 7 سبتمبر من إنقاذ حياة عشرينية تم نقلها عبر الإخلاء الطبي بعد تعرضها لمضاعفات أعقبت عملية تكميم للمعدة.
وأكد الصحة السعودية أنه وفور وصول المريضة تم إجراء الفحوصات والتحاليل، حيث تبين وجود تسريب وتجمع سوائل بالبطن؛ مما استوجب التدخل الجراحي العاجل؛ عبر المنظار العلاجي؛ حيث تم عمل ثلاث فتحات جراحية في منطقة البطن بمقدار 1 سم، لإزالة الالتصاقات، وسحب الصديد من البطن، ووضع أنابيب للتصريف، وبعد ذلك تم وضع دعامة من خلال المنظار عن طريق الفم.
وأضاف الفريق المعالج أن المريضة نُقلت لقسم العناية المركزة لمتابعة العلاج حتى استقرار حالتها وخروجها من المستشفى.
MENAFN11092023006549014258ID1107046434
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.