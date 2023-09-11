خديج سعودي يعود للحياة بعد عناية فائقة لثلاث شهور

(MENAFN
- Epress release) الرياض
ساهمت الرعاية الصحية التخصصية الممتدة لـ 85 يوماً في خروج طفل خديج مع والدته بصحة وسلامة دون أي مضاعفات، في حالة معقدة استلزمت رعاية خاصة.
وأوضحت الصحة السعودية الأحد 10 سبتمبر أن أطباء مستشفى ينبع العام (غرب السعودية) نجحوا في التعامل مع واحدة من الحالات عالية الخطورة لطفل خديج. حيث وصلت الأم إلى طوارئ المستشفى وهي تعاني نقص سائل الجنين مع وجود التهابات وتاريخ طبي مليء بالإجهاضات المتكررة.
ونتيجة لوضعها الصحي فقد تقرر توليدها مبكرا، حيث وضعت مولودها الذي يزن 550 جرام فقط وبعمر 23 أسبوعا. وعلى الفور تم نقله لوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة حيث تبين وجود فشل تنفسي بسبب عدم اكتمال نمو الرئتين مما تطلب وضعه على جهاز التنفس الصناعي وإعطائه الأدوية اللازمة.
وبعد رحلة عناية لمدة 85 يوما داخل المستشفى خرج الطفل بوزن 1.8 كيلو وهو يتمتع بصحة جيدة وبدون أي مضاعفات متوقع حدوثها لمن هم في مثل حالته والتي عادة ما تشمل نزيف الدماغ، اعتلال الشبكية، المشاكل التنفسية وغيرها.
MENAFN11092023006549014258ID1107046433
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.