(MENAFN
- Your Mind Media ) 11 سبتمبر 2023
نظرًا لأن سوق العملات المشفرة يشهد تحولات غير مسبوقة، فقد انخفض حجم تداول عملة البيتكوين بشكل ملحوظ إلى أقل من 5 مليارات دولار، مما يثير التساؤلات عما يحدث في الأسواق المشفرة. فمع بداية تداولات اليوم الاثنين يبلغ سعر البيتكوين 25,770 دولار، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا بأقل من 0.10٪، وهناك العديد من العوامل المساهمة في ذلك.
في البداية أعتقد أن أزمة الطاقة المستمرة في تكساس أثرت على احتياطيات مُعدني البيتكوين، مما أدى إلى انخفاض احتمال عودة أسعار البيتكوين للارتفاع. خاصة بعد أن أشار مسؤول في الفيدرالي إلى أن القرار النهائي بشأن العملة المشفرة لا يزال مجهولاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي المقابل حقق العملاق المصرفي JPMorgan خطوات كبيرة في هذا المجال من خلال إطلاق رمز مميز قائم على نظام بلوكتشين يهدف إلى تسريع عمليات الدفع. مما يُسلط الضوء على الطبيعة المتطورة باستمرار لأسواق العملات المشفرة.
وحالياً سعر BTC/USD في انخفاض متأثرًا بأزمة الطاقة المستمرة في تكساس. حيث توقف تعافي عملة البيتكوين التي تستقر بين 25500 إلى 26000 دولار منذ ثلاثة أسابيع، مع عدم وجود علامات على الانتعاش. في الوقت الذي تشهد فيه تكساس، وهي مركز رئيسي لتعدين بيتكوين انخفاض كبير في امدادات الطاقة مما أدى لإغلاق مزارع التعدين بسبب تفاقم مشكلات الطاقة الناتجة عن الطقس السيء للغاية.
ومن رأيي تشكل هذه الأزمة تهديدًا لمعدل التجزئة في الشبكة، خاصة أنها تؤثر على AntPool، المساهم الكبير والمسؤول عن حوالي 22.27% من Hash Power ، فقد تؤدي عمليات البيع المكثفة التي تقوم بها شركات التعدين لتغطية النفقات خلال هذه الأزمة إلى ضغط هابط قوي على أسعار البيتكوين، كما رأينا سابقًا في أغسطس.
فبينما يبحث الاحتياطي الفيدرالي بنشاط عن التطورات في منصات التبادل الاليكتروني، وتكنولوجيا بلوكتشين، والأصول الرقمية مثل العملات المشفرة والعملات المستقرة، فإن هذا يختلف عن اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في تطوير نظام المدفوعات كاملاً. غير أن إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي يحتاج إلى دعم واضحًا من السلطة التنفيذية وتفويضًا من الكونجرس الأمريكي مما يجعل اتخاذ قرار بهذا الشأن صعباً للغاية. كما يُسلط الضوء على مدى حذر المسؤولين الأمريكيين عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية.
من جهة أخرى يخطو بنك جي بي مورجان تشيس وشركاه خطوات كبيرة في عالم تقنية بلوكتشين حالياً من خلال الكشف عن رموز الإيداع الرقمية المستندة إلى هذا النظام والمصممة لتعزيز المدفوعات والتسويات عالمياً. حيث تمثل هذه الرموز ودائع العملاء في البنوك التجارية وتهدف إلى تسريع المعاملات مع تقليل التكاليف المرتبطة بها باستخدام كفاءة نظام البلوكتشين، ومع ذلك أعتقد أن الموافقة التنظيمية ستبقى عقبة قوية أمام اعتمادها.
ومن رأيي أن اعتماد مثل هذه التقنيات في المنظمات والبنوك الكبرى من المؤكد أنه سيشكل تهديدًا للعملات المشفرة المعروفة مثل البيتكوين، والذي قد يكون السبب الكامن وراء انخفاض أسعار البيتكوين والعملات الرقمية اليوم.
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