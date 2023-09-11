نيسان توقّع على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة

(MENAFN
- Edelman) يوكوهاما، اليابان (11 سبتمبر 2023) – أكّدت شركة نيسان التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل من خلال التوقيع على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة. وتقدّم مبادرات تمكين المرأة، التي أنشأتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، توجيهاتها للشركات حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مواقع العمل والأسواق والمجتمعات على نطاق أوسع.
وقال ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان: "تركز نيسان على الالتزام بالمبادئ والأخلاقيات التي تعكس طموحنا نحو بناء العالم الذي نسعى للعيش فيه، وتدفع دائمًا نحو الابتكار والإبداع لإثراء حياة الناس من خلال الجمع بين رؤيتنا وفهمنا للتنوّع. ونحن مستمرون في مساءلة أنفسنا والاستثمار في الجهود التي تراعي مصالح المجتمعات والأجيال القادمة، ويؤكد على هذا الالتزام توقيعنا على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، والذي سيوفر مزيدًا من الزخم لجهود نيسان في مجال دعم المرأة في مكان العمل، ويساعدنا على ترسيخ مبادئنا في المساواة والتنوع والشمول".
وتحرص شركة نيسان بصورة دائمة على دعم المبادرات التي تتيح أمام المرأة فرصة للنموّ والتطور في هذا القطاع الذي يسيطر عليه الرجل تقليديًا. وتشمل هذه المبادرات أنشطة محدّدة لتنمية المواهب النسائية، وبرنامج القيادة النسائية، وإطار العمل الذي يدعم الموظفين في تحقيق التوازن بين العمل ورعاية الأطفال والمرضى، وغيرها من الأنشطة. ونتيجة لهذه الجهود، ارتفعت نسبة النساء بين المدراء في نيسان على مستوى العالم من نسبة 6.7% في عام 2008 لتصل إلى 15.5% في مارس 2023. وفي اليابان، تشكل المرأة نسبة 10.4% من المدراء، في حين يبلغ معدّل النساء العاملات في قطاع الصناعات التحويلية 5.1% لدى الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000*.
وتواصل نيسان تعزيز جهودها الهادفة إلى إنشاء بيئة عمل يحظى فيها الجميع بالتقدير والاحترام لأشخاصهم ولمساهماتهم. كما ستقوم الشركة بتوسيع مبادرات المساواة والتنوّع والشمول لدعم جميع الموظفين وتشجيع التواصل الدائم. كما تلتزم نيسان بمبادئ المساواة والتنوّع والشمول في إطار سعيها لتمكين الجميع من تقديم أفضل ما لديهم وتأكيد قدراتهم الأصيلة في العمل.
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