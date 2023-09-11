العربية للسيارات تقدم عرضاً خاصاً على إنفينيتي Q50

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي – الإمارات العربية المتحدة، 11 سبتمبر 2023] - كشفت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن عرض حصري على موديل 2024 لسيارة إنفينيتي Q50 المتوفرة الآن مقابل قسط شهري قدره 2,299 درهم. وتقدم هذه السيدان الشهيرة تعريفاً جديداً للأداء، لاسيما وأنها تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم الديناميكي، لترسم صورة فريدة وجذابة.
وتعد إنفينيتي Q50 سيدان فاخرة ذات أداء قوي عالي المستوى، حيث تعمل بمحرك V6 سعة 3.0 لتر لتوليد 300 حصان ميكانيكي لضمان رحلة مثيرة لسائقها وركابها. ويقوم ناقل الحركة بسبعة مستويات للسرعة بتحويل القوة بشكل متناغم، في حين يوفر الشاحن التوربيني المزدوج مستوى استثنائياً من التسارع المذهل.
ويضمن لك موديل 2024 لسيارة إنفينيتي Q50 الارتقاء بقيادتك، وندعوك للإستفادة من هذه الفرصة لشرائها والاستمتاع بكافة مزاياها الحديثة.
وللمزيد من المعلومات والاستفسارات، يرجى زيارة infiniti-dubai.com أو أي من مراكز إنفينيتي التابعة للعربية للسيارات في دبي أو الشارقة أو الإمارات الشمالية، أو الاتصال على الرقم (800 4634 6484).
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