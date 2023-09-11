(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 سبتمبر 2023: إختتم مركز "هامنج بيرد" للتعليم المبكر فعالية "ختام الصيف" في فرعه بالمنطقة الحرة بمطار دبي. أتى هذا كجزء من سلسلة فعاليات هادفة نظمها المركز منذ افتتاحه الكبير في شهر مارس واستمرت حتى بداية الشهر الجاري للمساهمة في خلق ذكريات جميلة للأطفال وتجارب تعليمية وهادفة مثمرة لفئة الصغار.
وشملت الفعالية تشكيلة متنوعة من الأنشطة الصيفية الممتعة، بما في ذلك الألعاب في الهواء الطلق واللعب بالماء والأنشطة الفنية والحرف اليدوية والموسيقى الحيّة. ومن خلال هذه الفعاليات، تمكّن الأطفال من الاستمتاع بأوقات مليئة بالمرح وبناء صداقات جديدة.
وأعربت المديرة العامة لمركز "هامنج بيرد" السيّدة "تانيا نيكوليتش" عن سعادتها بنجاح الفعالية قائلة: "في فعالية 'ختام الصيف'، كان هدفنا ان نفرح الأطفال ونعزّز ابداعهم بالإضافة الى تعزيز التواصل بينهم. وأردنا أن نوفر لهم أنشطة مليئة بالمغامرات والتعليم". وأضافت: "نثق بأن هذه التجارب تسهم بشكل كبير في نمو الأطفال الشامل، حيث إنها تعكس التزامنا بخلق مغامرات تعليمية مفرحة لكل طفل في 'هامنج بيرد'".
ويعتبر مركز "هامنج بيرد" للتعليم المبكر في المنطقة الحرة بمطار دبي مخصصاً لتقديم رعاية عالي الجودة وتنمية شاملة، لتنمية شخصيات الأطفال ضمن بيئة تحفيزية عالمية المستوى.
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