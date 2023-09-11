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742 مليون دينار قيمة الحوالات بالدينار في آب

9/11/2023 9:25:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بلغ عدد الحوالات المنفذة في الأردن منذ مطلع العام الحالي ولنهاية آب الماضي 7,1 مليون حركة، وبقيمة 5.7 مليار دينار أردني، وفق إحصاءات جمعتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب هذه الإحصاءات
فإن إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغت خلال آب الماضي 920 ألف حركة مقارنة مع 861 ألف حركة في تموز الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 6.8%.

وبلغت قيمة هذه الحوالات 742 مليون دينار أردني خلال آب مقارنة مع 725 مليون دينار في تموز، وبارتفاع بلغت نسبته 2.2%.

فيما بلغ إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية خلال آب الماضي، 5307 حركات بالدولار الأميركي بقيمة 36 مليون دولار، إضافة إلى 326 باليورو بقيمة 3.1 مليون يورو، و53 حركة بالجنيه الإسترليني بقيمة 490 ألف جنيه إسترليني.

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