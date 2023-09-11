742 مليون دينار قيمة الحوالات بالدينار في آب

742 مليون دينار قيمة الحوالات بالدينار في آب
التاريخ
9/11/2023 9:25:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بلغ عدد الحوالات المنفذة في الأردن منذ مطلع العام الحالي ولنهاية آب الماضي 7,1 مليون حركة، وبقيمة 5.7 مليار دينار أردني، وفق إحصاءات جمعتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب هذه الإحصاءات
فإن إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغت خلال آب الماضي 920 ألف حركة مقارنة مع 861 ألف حركة في تموز الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 6.8%.
وبلغت قيمة هذه الحوالات 742 مليون دينار أردني خلال آب مقارنة مع 725 مليون دينار في تموز، وبارتفاع بلغت نسبته 2.2%.
فيما بلغ إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية خلال آب الماضي، 5307 حركات بالدولار الأميركي بقيمة 36 مليون دولار، إضافة إلى 326 باليورو بقيمة 3.1 مليون يورو، و53 حركة بالجنيه الإسترليني بقيمة 490 ألف جنيه إسترليني.
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