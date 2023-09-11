4 موارد مالية للوطني للأمن السيبراني

وأوضح المركز الوطني في تقريره السنوي 2022 الذي صدر الاثنين،

أن الموارد المالية تأتي مما يرصد في الموازنة العامة، إضافة للمساعدات والهبات والتبرعات والمنح، والرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز، وفقا للمملكة.

كما يحصل المركز على موارد مالية من حصيلة الغرامات التي يفرضها.

ومنح قانون الأمن السيبراني المركز الصلاحيات بفرض غرامات مالية على الجهات التي لا تلتزم بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقال المركز سابقا، إنه سيقوم بتغريم الجهات التي لا تقوم بالإبلاغ عن الحوادث السيبرانية التي تتعرض لها؛ لأن من شأن ذلك أن يضر بالأمن السيبراني الوطني ويعرضه للخطر.

وأكد المركز على تمتعه بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

نشر المركز الوطني للأمن السيبراني الاثنين التقرير السنوي الخاص به لعام 2022. ويتضمن التقرير مراحل تطوّر الأمن السيبراني في المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب إنجازات المركز في عام 2022 على مختلف المستويات: مستوى الحماية، والكشف والتحري، والاستجابة، والتطوّر.

وتضمن التقرير إلى جانب ذلك تحديات وتطلعات المركز الوطني للأمن السيبراني ومجموعة من الصور لأبرز أنشطة وفعاليات المركز خلال عام 2022.

وأشار المركز أن التقرير متاح على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمركز الوطني للأمن السيبراني.

المركز الوطني للأمن السيبراني مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة المملكـة مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.