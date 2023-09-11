مصمم أردني يصل العالمية بمشاركته بأسبوع نيويورك للموضة

كيش جين الذي عرف بأسلوبه الفريد، الذي يميزه بالمزج بين ملابس المسرح وفساتين السهر وهذا ما تجسدته مجموعته الأخيرة“Reflections”. في“Reflections” قدّم كيش جين دمجاً رائعاً ما بين الفن والموضة، حيث تضمنّت المجموعة

قطع أزياء مختلفة اعتمدت على تقنيات متنوعة ،بدءاً من النحت التفصيلي وتكنولوجيا الموضة الحديثة. حيث عبرّت كل قطعة فنيّة على تفانيه في دفع حدود تصميم الأزياء على الصعيد العالمي.



كانت مشاركة المصمم في عرض الأزياء في أسبوع الموضة في نيويورك مبهرة حيث خطفت قطعه جذب انتباه عشّاق الموضة والحضور من حول العالم. وشارك بالعرض مجموعة من الشخصيات البارزة، ومنهم الممثلة جوليان موور ولورا دين وملكة جمال ألمانيا لعام 2018 بالإضافة إلى العديد من أسماء النجوم العالمية اللامعة.

أعرب كيش جين عن امتنانه العميق للفرصة التي قدمت له ليكون أول مصمم أزياء أردني يشارك في أسبوع الموضة في نيويورك. ولم تقتصر مشاركته فقط على ترسيخ جهوده كرائد في عالم الأزياء، بل تسلّط أيضاً الضوء على المواهب الأردنية المختلفة.



علماً أن المصمم كيش جين قد اشتهر مؤخراً بدخوله على موسوعة غينيس للأرقام القياسية على تصميمه أطول رداء في العالم بطول 55.7م والتي قامت بارتدائه الفنّانة اللبنانية نجوى كرم قبيل حفلها في مهرجان جرش في شهر يوليو الماضي.