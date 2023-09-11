مصمم أردني يصل العالمية بمشاركته بأسبوع نيويورك للموضة

مصمم أردني يصل العالمية بمشاركته بأسبوع نيويورك للموضة
التاريخ
9/11/2023 9:25:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نجح كيش جين -المصمم الأردني- في ترسيخ وجوده في ساحة الموضة بمشاركته المؤخرة في الحدث العالمي في أسبوع الموضة في نيويورك NYFW. حيث قدّم كيش جين مجموعته الجديدة“Reflections” في الحدث الرائع الذي شمل عدّة من أهم مصممي الأزياء العالميين.
كيش جين الذي عرف بأسلوبه الفريد، الذي يميزه بالمزج بين ملابس المسرح وفساتين السهر وهذا ما تجسدته مجموعته الأخيرة“Reflections”. في“Reflections” قدّم كيش جين دمجاً رائعاً ما بين الفن والموضة، حيث تضمنّت المجموعة
قطع أزياء مختلفة اعتمدت على تقنيات متنوعة ،بدءاً من النحت التفصيلي وتكنولوجيا الموضة الحديثة. حيث عبرّت كل قطعة فنيّة على تفانيه في دفع حدود تصميم الأزياء على الصعيد العالمي.
كانت مشاركة المصمم في عرض الأزياء في أسبوع الموضة في نيويورك مبهرة حيث خطفت قطعه جذب انتباه عشّاق الموضة والحضور من حول العالم. وشارك بالعرض مجموعة من الشخصيات البارزة، ومنهم الممثلة جوليان موور ولورا دين وملكة جمال ألمانيا لعام 2018 بالإضافة إلى العديد من أسماء النجوم العالمية اللامعة.
أعرب كيش جين عن امتنانه العميق للفرصة التي قدمت له ليكون أول مصمم أزياء أردني يشارك في أسبوع الموضة في نيويورك. ولم تقتصر مشاركته فقط على ترسيخ جهوده كرائد في عالم الأزياء، بل تسلّط أيضاً الضوء على المواهب الأردنية المختلفة.
علماً أن المصمم كيش جين قد اشتهر مؤخراً بدخوله على موسوعة غينيس للأرقام القياسية على تصميمه أطول رداء في العالم بطول 55.7م والتي قامت بارتدائه الفنّانة اللبنانية نجوى كرم قبيل حفلها في مهرجان جرش في شهر يوليو الماضي.
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