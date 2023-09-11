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كيم جونغ أون سيزور روسيا ويلتقي بوتين

9/11/2023 9:25:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أونغ سيزور روسيا ويلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، فيما ذكرت تقارير أن قطار
زعيم الدولة المعزولة غادر متوجهاً إلى الحدود.

ويعتقد مراقبون أن بوتين يسعى للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية، فيما تقول تقارير إن كيم يبحث عن تكنولوجيا متطورة للأقمار الاصطناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووية، إضافة إلى مساعدات غذائية للدولة الفقيرة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن كيم "سيزور في وقت قريب الاتحاد الروسي بدعوة من ... بوتين".

وأضافت أن "الرفيق المحترم كيم جونغ أون سيلتقي ويجري محادثة مع الرفيق بوتين خلال الزيارة".

بدوره أكد الكرملين الاثنين أن كيم سيزور روسيا "في الأيام المقبلة".

ويضع ذلك الإعلان حداً لأيام من التكهنات بشأن الزيارة، بعد أن قال مسؤولون أمريكيون وآخرون لصحيفة نيويورك تايمز في نهاية الأسبوع الماضي إن كيم، الذي نادراً ما يغادر بلده، سيتوجه على الأرجح على متن قطار مصفّح إلى فلاديفوستوك لمحادثات مع بوتين بشأن صفقات أسلحة مع بوتين.

ولم يغادر كيم كوريا الشمالية منذ تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول لم تسمه أن "أجهزة الاستخبارات تعتقد أن القطار المفترض أنه يقل كيم جونغ أون، يتوجه إلى فلاديفوستوك".

وقالت هيئة البث "واي تي إن" إن سيول "تتوقع أن يعقد الزعيم كيم اجتماعاً مع الرئيس الروسي بوتين يوم بعد غد تقريباً" أي الأربعاء.

وروسيا الحليف التاريخي لبيونغ يانغ، داعم أساسي لكوريا الشمالية
منذ عقود وتعود العلاقات بينهما إلى تأسيس كوريا الشمالية قبل 75 عاماً.

وستستضيف فلاديفوستوك "المنتدى الاقتصادي الشرقي" حتى يوم الأربعاء.

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