غرفة تجارة دبي تعزز الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود

شاركت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في لقاء تفاعلي موسع نظمه عدد من مجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، وذلك في إطار جهودها الرامية لدعم مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، والترويج للإمارة كمركز تجاري عالمي تنافسي.

وشكل اللقاء، الذي يعتبر إحدى المبادرات الفعالة لمجالس الأعمال، أكبر فعالية للتواصل مع مجالس الأعمال في عام 2023، حيث جمع اللقاء أكثر من 20 مجلس أعمال، وما يزيد على 600 رجل وسيدة أعمال، متيحاً فرصة استثنائية أمام المشاركين لتوسيع شبكات علاقاتهم، وتبادل الأفكار، وبناء شراكات قيمة مع أقرانهم، وبحث فرص التعاون مع ممثلي الغرفة.

وأشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إلى أهمية هذه اللقاءات في توطيد أواصر التعاون مع مجالس الأعمال باعتبارهم مكوّناً أساسياً من مكونات مجتمع الأعمال، معتبراً أن الحوار هو الركيزة الأهم في الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد لوتاه الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص ممثلاً بمجموعات ومجالس الأعمال في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، معتبراً أن اللقاء يشكل منصة مثالية لبحث التعاون المشترك، وكيفية تنسيق الجهود وتوحيدها بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال.

ويتمثل دور غرفة تجارة دبي في تحسين وتسهيل ممارسة الأعمال في دبي مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وبناء جسر للتواصل بين مجتمع الأعمال والقطاع الحكومي انطلاقاً من دورها المحوري في رعاية ودعم مصالح مجتمع الأعمال. كما تساعد الغرفة أعضاءها على اتخاذ قرارات مستنيرة واستكشاف فرص الأعمال من خلال توفير معلومات السوق لهم وتسهيل وصولهم إلى الخبرات المطلوبة.

ويعتبر هذا اللقاء جزءاً من مبادرة نوعية أطلقتها مجالس الأعمال لتنظيم لقاءات موسعة بشكلٍ فصلي لتعزيز الحوارات والنقاشات فيما بينها، وتنسيق الجهود مع المجالس الأخرى لخدمة مصالحها وأهدافها المشتركة.

وتوفر مجالس الأعمال منصات بالغة الأهمية للشركات داخل دولة الإمارات وخارجها للتواصل والتعاون وبناء الشراكات وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم. وتعمل غرفة تجارة دبي حالياً على توسيع عدد مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين في الإمارة، في خطوة من شأنها ترسيخ جهود دعم الأعضاء في الأسواق الخارجية، وتوحيد صوت مجالس الأعمال لما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.