الإمارات تبحث تطوير التعاون مع البنك الدولي

التقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، مع صفاء الطيب الكوقلي المدير الإقليمي لدى مجموعة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، ترافقها إيفا هامل الممثل المقيم للبنك الدولي لدى دولة الإمارات، حيث رحب الوزير بالمدير الإقليمي، وتمنى لها النجاح بتأدية مهام منصبها، مؤكداً تقدير دولة الإمارات لمهمة البنك الدولي وأهدافه الاستراتيجية، والمخرجات التنموية على مستوى العالم، مشيداً بجهود موظفي البنك الدولي، لا سيما في المنطقة.

وناقش الحسيني مع الوفد، التعاون القائم على أسس المشاركة الثابتة والاستراتيجية والمستدامة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، وآفاق توسيعها على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يعكس توجهات دولة الإمارات ورؤى قيادتها الرشيدة، والإطار الاستراتيجي للبنك وأهدافه وأولوياته، ولتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز السياسات والمؤسسات، وتشارك المعرفة والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية في مجال الديون العامة وإدارة الأصول، وتطوير حلول مالية مبتكرة للمنتجات المالية. كما تمت مناقشة تطوير سبل التعاون، لتحقيق استفادة أكبر من برامج مجموعة البنك الدولي في تنمية القدرات الوطنية، لا سيما أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لرأس المال البشري، باعتباره المحرك الأساسي لخططها التنموية، التي تعتمد على التعليم كأولوية استراتيجية، لتطوير الكوادر المواطنة وفئة الشباب.



كما بحث الطرفان كيفية دعم مجموعة البنك الدولي لدولة الإمارات، في تحقيق رؤاها الاستراتيجية، وفي مقدمها تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في التقنيات المناخية، وتسريع التقدم نحو أهداف اتفاق باريس، خاصة أن تغير المناخ أحد التحديات الرئيسة أمام المنطقة، وتبرز معه قضية الإيفاء بمتطلبات التمويل لمواجهة القضايا المرتبطة بتغير المناخ، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي لاستضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وتركز خطة عمل رئاسة مؤتمر الأطراف على أربع ركائز، تشمل «تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة»، و«تطوير آليات التمويل المناخي»، و«الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش»، و«ضمان احتواء الجميع بشكل تام»، وذلك من أجل تحقيق نتائج ملموسة وفعّالة، والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية خلال COP28، بما يضمن الحفاظ على إمكانية تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وأشادت المدير الإقليمي للبنك الدولي، ببرنامج القمة العالمية للحكومات 2024، والتي ستقيمها الإمارات تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل»، حيث ستركز على تطوير الأدوات والسياسات والنماذج الضرورية لتشكيل الحكومات المستقبلية.

وتطرّق في نهاية اللقاء، إلى مناقشة خطط التعاون والأنشطة المستقبلية لمكتب مجموعة البنك الدولي في الإمارات، لا سيما أن الدولة تتخذ خطوات كبيرة نحو التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وزيادة سهولة ممارسة الأعمال لزيادة مرونة الاقتصاد، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ورفع ثقة المستثمرين في سياسات الدولة الاقتصادية، وتسريع تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة.