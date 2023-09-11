«مبادلة» تخصص مليار دولار لمنصة «بلو آول كريدت»

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، إبرامها شراكة استراتيجية مع «بلو آول كابيتال»؛ الشركة العالمية العاملة في مجال إدارة الأصول البديلة. وتلتزم مبادلة بموجب هذه الشراكة تخصيص مليار دولار لمنصة «بلو آول كريدت»، إذ سيتم التركيز في البداية على استراتيجية الإقراض التكنولوجي الخاصة بالشركة، والتي ستوفر حلولاً تمويلية لمجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا والبرمجيات.

وقال دوغ أوستروفر، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «بلو آول»: «فخورون بإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة استثمار عالمية هي شركة مبادلة، إذ تؤكد هذه الشراكة إمكاناتنا في مجال تقديم خدمات الإقراض المباشر في قطاع التكنولوجيا، وقدرتنا على تقديم حلول متميزة تمكّن عملائنا من تحقيق أهدافهم الاستثمارية. ونحن نتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة مع مبادلة، وسنعمل معاً على تعزيز القيمة عبر استراتيجيات أعمالنا».

وقال فابريزيو بوكياردي، رئيس الاستثمارات الائتمانية في مبادلة: «يسرنا أن نتعاون مع شركة بلو آول، ويأتي هذا في إطار سعينا لتوسيع استراتيجيتنا للاستثمار الائتماني لتشمل الإقراض التكنولوجي. لقد أصبح الائتمان الخاص جزءاً مهماً من حلول التمويل المتاحة لدعم نمو الشركات، وهنالك طلب متزايد على التمويل من قبل شركات البرمجيات والتكنولوجيا الراسخة وعالية النمو، والتي تتمتع عادةً بمكانة رائدة في السوق، وقاعدة عملاء مرنة وخبرة راسخة، علاوة على قاعدة مالية قوية. وتتمتع بلو آول باعتبارها شركة رائدة في مجال الإقراض التكنولوجي، بمكانة جيدة تتيح لها الاستفادة من الفرص الحالية والمستقبلية في الأسواق، ونتطلع إلى العمل مع فريق عمل الشركة لتحقيق الفوائد الكبيرة المرجوة من هذه الشراكة».

يشار إلى أن وحدة الاستثمارات الائتمانية في مبادلة تستثمر منذ عام 2009 في فرص الدين الخاص، مع التركيز على الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة والشركات الكبرى، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات وفئات الأصول. وقد ركزّت الوحدة أعمالها في المقام الأول على أمريكا الشمالية وأوروبا، ولكن تم مؤخراً توسيع نطاق عملها لتشمل أسواق الائتمان سريعة النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.