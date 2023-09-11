أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن حكومة الإمارات تسعى إلى زيادة عدد الوكالات التجارية في الدولة إلى 10 آلاف أو 15 ألفاً من عددها الحالي الذي يتجاوز 4000 وكالة.

وقال معاليه لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش جلسة عن التعديلات الأخيرة لقانون الوكالات التجارية الجديد، نظمتها الوزارة بالتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية، في دبي اليوم: «بتوجيهات القيادة الرشيدة كان الهدف واضحاً في آخر ثلاث سنوات ويركز على تسريع النمو ومضاعفة اقتصاد دولة الإمارات، ففي السنوات الثلاث الأخيرة تم تعديل 40 تشريعاً قانونياً، منها عشرة في القطاع الاقتصادي، ومن أهمها قانون الشركات العائلية، وقانون حماية المستهلك، وقانون التعاونيات، وقانون المنافسة، وغيرها من القوانين الرئيسة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني».

وأضاف المري: «التعديلات التي أقرت أعطت زخماً ونمواً في تسجيل الشركات الجديدة، فتم تسجيل 275 ألف شركة منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100%، والهدف الرئيس تسجيل مليون شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وصلنا اليوم إلى ما بين 740 و750 ألف شركة مسجلة في السجل الوطني الاقتصادي لدولة الإمارات».

وعن قانون الوكالات التجارية الجديد، أفاد معالي عبد الله بن طوق المري، بأن هذا القانون أعطى ورسخ مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي يحمي الوكيل المحلي والموكل الأجنبي في التعاقد والاتفاق.

وأشار إلى أن القانون يمنح الطرفين المرونة في التعاقد أو في إنهائه، مؤكداً أن الهدف الرئيس من هذا القانون زيادة عدد الوكالات التجارية، وقال: «إن عدد الوكالات التجارية في الدولة يتجاوز 4000 وكالة، وهو رقم نسعى إلى زيادته إلى 10 آلاف أو 15 ألف وكالة، وخصوصاً في ظل ما يتميّز به اقتصاد دولة الإمارات».

وأوضح أن القانون ما زال يحافظ على كون المواطن الجسر الرئيس في عقد الوكالة، وبذلك فإن القانون سيسهم في زيادة عدد المواطنين في عقود الوكالات الجديدة.

وعن قياس أثر القانون الجديد، قال معاليه إن اتضاح أثر السياسات والقوانين الاقتصادية يتطلب ما بين سنتين وثلاث سنوات، وعليه فإننا نتطلع في أثناء عام أو عامين إلى الخروج بأرقام وإحصاءات تتعلق بنتائج هذا القانون وتعديلاته على المجتمع.