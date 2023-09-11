السعودية تدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في الهند
التاريخ
9/11/2023 9:25:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نيودلهي اليوم الاثنين إن المملكة ستدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في المركز المالي التكنولوجي العالمي (جيفت سيتي) في جوجارات غربي اليلاد.
وأضاف الفالح، بعد دعوة وزير التجارة الهندي بيوش جويال السعودية لفتح مكتب في المدينة "أنا أؤيد عرضكم وألتزم اليوم بفتح مكتب".
وقال جويال أيضا إنه سيقترح أن تنشئ وزارته مكتبا للترويج للاستثمار في الرياض.
واستعرض مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات التجارية خلال اجتماع اليوم الاثنين، بعد يوم من قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.
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