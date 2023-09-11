السعودية تدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في الهند

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نيودلهي اليوم الاثنين إن المملكة ستدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في المركز المالي التكنولوجي العالمي (جيفت سيتي) في جوجارات غربي اليلاد.

وأضاف الفالح، بعد دعوة وزير التجارة الهندي بيوش جويال السعودية لفتح مكتب في المدينة "أنا أؤيد عرضكم وألتزم اليوم بفتح مكتب".

وقال جويال أيضا إنه سيقترح أن تنشئ وزارته مكتبا للترويج للاستثمار في الرياض.

واستعرض مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات التجارية خلال اجتماع اليوم الاثنين، بعد يوم من قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.