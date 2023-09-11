صفقة أدنوك تقفز بسهم كوفيسترو الألمانية 4%

شهدت شركة كوفيسترو الألمانية لصناعة المواد الخام ارتفاع سعر سهمها بحوالي 4% اليوم الاثنين بعد إعلان نيتها الدخول في مفاوضات مفتوحة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» فيما يتعلق بعرض محتمل.

تأتي الخطوة بعدما عبرت أدنوك عن اهتمامها بكوفيسترو، وتردد أنها زادت سعر عرضها إلى حوالي 14 مليار يورو (15 مليار دولار).

ووفقاً لتقارير، كانت أدنوك قد عرضت مؤخراً 60 يورو لكل سهم من أسهم كوفيسترو، مقابل 55 يورو للسهم في يونيو.

وقال المدير التنفيذي للشركة الألمانية، ماركوس شتاينلمان، إن اهتمام أدنوك بالشركة يؤكد مركزها القوي كمصنع رئيسي لمواد البوليمر عالية الجودة، وكرائدة في التحول نحو الاقتصاد الدائري.

ويحفز الاقتصاد الدائري على التحكم بشكل أكبر في الموارد والإمكانات، ويستهدف تقليل الهدر في المواد الخام.

وفي بيانها، أعلنت كوفيسترو أنه إذا ما تم التوصل لاتفاق بين الأطراف بأي شكل وإذا كان يمكن تطبيقه، فهو أمر صريح سيعتمد على مسار المناقشات القادمة.

وخلال المفاوضات، سيتناول مجلس إدارة كوفيسترو بشكل خاص مسألة حماية التنفيذ الإضافي لاستراتيجية الشركة الموجهة نحو المستقبل والاستدامة، بما في ذلك بنود حوكمة الشركات المقابلة.

وقال شتايلمان إنه «بغض النظر عن المفاوضات مع أدنوك، سنظل مركزين بشكل تام على مواصلة العمل على استراتيجيتنا الناجحة (المستقبل المستدام) من أجل إطلاق العنان لكامل إمكانياتنا ومواصلة التحول نحو الاقتصاد الدائري».

وجرى تداول سهم كوفيسترو في ألمانيا عند 53.54 يورو بارتفاع نسبته 4%.