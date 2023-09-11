وجاءت تصريحات هنغبي خلال مشاركته في المؤتمر الأمني الذي تنظمة جامة "رايخمان" في هرتسليا حول "الإرهاب"، تحدث خلالها عن المحادثات التي يقودها نيابة عن الحكومة الإسرائيلية مع الجانب الفلسطيني، وفرص التطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، والبرنامج النووي الإيراني.

وبعد أن تطرق هنغبي إلى "الفرص والتحديات" التي يلتقطها المسؤولون خلال عملية صناعة القرار، وأشار إلى أن ما يعرف بـ"اتفاقيات أبراهام" التي وقعتها الإمارات والبحرين والمغرب للتطبيع مع إسرائيل، تحدث هنغبي باستفاضة عن الجهود الأميركية للتوصل إلى اتفاق مع السعودية يشمل تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.

وقال هنغبي: "تلقيت اتصالاً هاتفيًا قبل أربعة أشهر، في بداية شهر أيار/ مايو الماضي، من نظيري في مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة، جيك سوليفان، وأبلغني عن قرار مفاجئ للغاية اتخذه الرئيس جو بايدن، الذي أصدر تعليماته لإدارته بإجراء حوار معمق مع السلطات في السعودية، لمحاولة فحص أو دفع باتجاه اتفاقيات بين الولايات المتحدة والسعودية، والتي سيتم في إطارها توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والسعودية".

وأضاف أنه "في البداية، اعتبر الأميركيون أن هذه المهمة هي 'تسديدة بعيدة' (في إشارة إلى أنها عملية طويلة قد تستغرق وقتا)، وقبل بضعة أسابيع حدد الجانب الأميركي فرص نجاحها بخمسين وخمسين، وفي الأسابيع والأيام الأخيرة، نعتقد أن التعريف الأميركي بات أن فرص إنجاز هذه المهمة 'لا يستهان بها'".

وأوضح أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه "من المحتمل أن يكون هناك اتفاق على عدد من القضايا"، واعتبر أن "الدليل الأبرز على أن هذه ليست 'طلقة في الظلام' بل أن جميع الأطراف لديها تطلعات هادفة، هو ما حدث في قمة مجموعة العشرين، يوم السبت الماضي، حيث كان هناك اجتماع لأكبر الاقتصادات في العالم والاتحاد الأوروبي".

وتابع "هناك أعلن زعماء دول الولايات المتحدة الأميركية والهند وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسعودية والإمارات، بدء ما يسمى بـ'الممر الاقتصادي'، وهو ترجمة الرؤية التي عرفناها جميعا منذ سنوات، وهي أن إسرائيل قد حلمت دائمًا بأن تكون مركز الربط بين آسيا وأوروبا".

وأضاف أن "كل ذلك يرتبط بالصراع بين القوى العظمى، الولايات المتحدة والصين، ورغبة الولايات المتحدة في دمج الهند والسعودية في التحالف الخاص بها"، وتابع أن "القرار واضح. لقد بدأنا نطبق، سريعًا، هذه الرؤية ونحولها من فكرة مجردة لخطوات على الأرض".

واستطرد قائلا: "سكك حديدية في الإمارات، ترتبط بخط السكك الحديدية الموجود في السعودية، إضافة إلى إقامة سكك حديدية في الأردن، وربط خط السكك الحديدية الإسرائيلي بالجسور الأردنية، في الواقع ما نحصل عليه هو ممر اقتصادي يربط بين آسيا وأوروبا، من الهند بحرًا إلى الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل".

وأضاف أن ذلك يتطلب حوارا مع الفلسطينيين، وقال إنه يدير هذا الحوار عن الجانب الإسرائيلي بتوجيه من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وقال هنغبي "ما زلنا نحاول التوصل إلى اتفاقات معهم (في إشارة إلى الجانب الفلسطيني) في الجوانب الأمنية، وتحمل المسؤولية عن الأمور المتعلقة بالحياة في المنطقة أ (وفقا لاتفاقيات أوسلو)".

وتابع "لقد أجريت محادثات مطولة مع الفلسطينيين، هناك بعض الثمار التي جنيناها من هذه المحادثات، وذلك لأول مرة منذ اتفاقيات كامب ديفيد. إذا كان هناك اتفاق بين إسرائيل والسعودية، فسيكون ذلك لأن كلا البلدين يريدان ذلك".

وعن توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لمساءلة إسرائيل قضائيا عن جرائم الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، وقال هنغبي "نحن نوضح للفلسطينيين أنه لم يعد بإمكاننا قبول الحملة التي يشنونها ضد مقاتلي الجيش الإسرائيلي باستخدام أدوات الجهاز القضائي الدولي".

ووجه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تهديدات صريحة للسلطة الفلسطينية قائلا: "إذا تقدم مقاتلاً أو جنديًا أو ضابطا في الجيش الإسرائيلي إلى العدالة أو المساءلة القضائية، فإنكم بذلك تعرضون وجودكم ذاته للخطر". وأضاف "هذه خطوة تتعارض مع كافة الاتفاقيات التي وقعناها ومخالفة لها. إذا ذهبتم (يقصد الفلسطينيين) مع شركائكم إلى محكمة العدل الدولية، سيشكل ذكل خطرا على الجنود الإسرائيليين، خطر حقيقي، أنتم تتعاملون هنا بإرهاب".

وتابع "أوضحنا للفلسطينيين أن النتيجة العملية لذلك ستكون قطع العلاقات الأمنية والسياسية مع السلطة الفلسطينية فورا، وإذا فعلنا ذلك فإن مصيرهم سيكون كما حدث في غزة بعد فك الارتباط، حيث أطلق الإسلاميون النار على ركبهم بكل بساطة وألقوهم من أسطح المنازل. أنا أقول ذلك بصراحة، لقد تم تحذيرك، وهذا ليس شيئًا يمكنكم الاستخفاف به".

وعن البرنامج النووي الإيراني، قال هنغبي إن "القفزة المفاجئة في تخصيب اليورانيوم في إيران إلى نسبة 80% أو نحو ذلك ليست محض صدفة. لقد أوضح رئيس الحكومة (نتنياهو) لجميع زعماء العالم أنه إذا أقدمت إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60% كإجراء يمكننا رصده، فإن النتيجة ستكون أن إسرائيل ستضطر إلى التصرف دون أي خيار آخر".

وأضاف "نأمل ألا نصل إلى تلك اللحظة، لكننا نستعد لها".

وفي ما يتعلق بـ"حزب الله" الإيراني وما اعتبره "تموضعا إيرانيا على الحدود الشمالية"، في إشارة إلى سورية، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إنه "في الأشهر الأخيرة، شهدنا تغيرًا تدريجيًا نحو الأسوأ في سلوك حزب الله على الحدود الشمالية؛ يمكن وصفه بأنه 'من الحذر إلى الغطرسة'".

وأضاف "على مدى 17 عامًا، لوحظ ضبط النفس العقلاني جدًا لدى نصر الله، الذي فهم معنى حرب 2006، والكارثة التي أودت بلبنان وأبرز أنصاره. لقد شهدنا 17 عامًا هادئًا للغاية مع خلافات بسيطة. وفي الأشهر القليلة الماضية، أدركنا استعداد نصر الله المتزايد لمخاطرة والمغامرة، وأبرزها محاولة الهجوم الجماعي ومذبحة الإسرائيليين، والتي فشلت ببساطة لأسباب عملياتية في مجدو".

واعتبر أن "حزب الله أصبح وكيلاً لإيران، لأسباب ومصالح ليست مصالح لبنانية. في الآونة الأخيرة، قرر نصر الله أن يدرس موقفنا، ربما بسبب الأزمة الداخلية هنا، وربما بسبب جوانب أخرى"، وقال "أنتم تعلمون رسالتنا التي أوضحها قادة الأجهزة الأمنية ووزير الأمن ورئيس الحكومة، ليس لدينا خلاف حقيقي مع لبنان وكذلك الخلافات القائمة بشأن مسائل حدودية قابلة للحوار والنقاش".



