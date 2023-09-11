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25 قتيلًا جراء السيول التي ضربت ليبيا جراء الإعصار دانيال

9/11/2023 9:16:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طرابلس/PNN- بلغ عدد القتلى الذين لقوا مصرعهم جرّاء الفيضانات والسيول الهائلة الناجمة عن الإعصار "دانيال" والتي ضربت مناطق ليبية أبرزها مدينة درنة، 25 قتيلًا على الأقل.

وأعلن الجيش الليبي على إثر ذلك أن 90% من الطرق المؤدية لمدينتي سوسة ودرنة انهارت بسبب السيول.

وأفادت تقارير ليبية بأن إعصارًا قويًا قادمًا من البحر المتوسط ​​اجتاح شرق ليبيا وألحق أضرارًا بعدد من المنازل والطرق وأودى بحياة العشرات.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يقفون على أسطح سياراتهم بينما يسعون للحصول على المساعدة بعدما تقطعت بهم السبل بسبب السيول التي اجتاحت مدن بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى، وأغلقت المدارس والمتاجر، وفرضت حظر التجول مع وصول الإعصار لليابسة أمس الأحد واليوم الإثنين.

وقال مهندسان يعملان في مجال النفط لوكالة "رويترز" إن 4 موانئ نفطية كبرى في ليبيا، هي "رأس لانوف" و"الزويتينة" و"البريقة" و"السدرة"، أُغلقت اعتبارًا من مساء السبت لمدة 3 أيام.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة قد قال أمس الأحد، إنه وجه كافة أجهزة الدولة "بالتعامل الفوري" مع الأضرار والسيول في المدن الشرقية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة، وستقدم "مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني".

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