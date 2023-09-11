الصور الأولى للعاصفة دانيال في مصر وبداية تأثيرها (صور)

وتسببت العاصفة في تغيير الأجواء في المدن الساحلية المصرية، حيث تم حجب رؤية البحر، وبحسب الأرصاد الجوية "وصلت العاصفة دانيال السواحل الليبية أمس مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة لـ الأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة الرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار".

وبحسب الأرصاد "تصل بقايا العاصفة دانيال إلى غرب البلاد اليوم الاثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها، ولذلك لن يكون لها تأثير قوي على المدن المصرية أو تعرض القاهرة للغرق".

المصدر: RT



