Monday, 11 September 2023 05:15 GMT

الصور الأولى للعاصفة دانيال في مصر وبداية تأثيرها (صور)

9/11/2023 9:15:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN -رصدت مجموعة من الصور وصول العاصفة "دانيال" إلى المدن الساحلية في الإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى مطروح في مصر، بعدما تسببت في كوارث في ليبيا واليونان.

وتسببت العاصفة في تغيير الأجواء في المدن الساحلية المصرية، حيث تم حجب رؤية البحر، وبحسب الأرصاد الجوية "وصلت العاصفة دانيال السواحل الليبية أمس مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة لـ الأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة الرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار".

وبحسب الأرصاد "تصل بقايا العاصفة دانيال إلى غرب البلاد اليوم الاثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها، ولذلك لن يكون لها تأثير قوي على المدن المصرية أو تعرض القاهرة للغرق".







المصدر: RT


MENAFN11092023000205011050ID1107046202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث