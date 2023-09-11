وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة، المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله، أن الرئيس سيشارك أيضا في اجتماعات مجموعة الـ77 والصين، المنعقدة في "هافانا" بكوبا.

وتقدم رئيس الوزراء بأحر التعازي وصادق المشاعر والمواساة إلى المملكة المغربية الشقيقة، ملكا وحكومة وشعبا، على ما فقدوه من أرواح وممتلكات، بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن في المغرب.

وأشار إلى أنه أرسل رسالة تضامن إلى نظيره المغربي عزيز أخنوش، أبلغه فيها استعداد فلسطين للمساعدة فيما يرونه مناسبا، وذلك استنادا إلى توجيهات سيادته.

ونوه إلى أن فريقا من الدفاع المدني الفلسطيني موجود الآن في المغرب للمساعدة.

وأشار إلى أنه سيشارك في اجتماع الدول المانحة المنعقد في نيويورك، حيث سيعرض أمام المانحين حجم الأموال المقتطعة من إسرائيل، واحتياجات الحكومة المالية، كما سيعرض التقدم الذي تم إحرازه في خطة الإصلاح التي تبنتها العام الماضي، وكذلك ملامح خطة التنمية الفلسطينية للأعوام الخمسة القادمة.

كما سيشارك في الاجتماع الدولي حول أهداف التنمية المستدامة والتقدم الذي أحرزه العالم في هذا المضمار.

وعلى الصعيد المحلي، عزى اشتية عائلة الشهيد الطفل ميلاد الراعي، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل يوم أمس.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية: الأوضاع السياسية والأمنية والمالية، والخصومات الإسرائيلية الجديدة، وأوضاع شركة كهرباء القدس، وأجندة فلسطين الرقمية 2030، إضافة إلى مشاريع جديدة في البنية التحتية.



