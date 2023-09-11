

وسيسلط المؤتمر والمعرض الذي سيعقد هذا العام خلال الفترة ما بين 27-28 أيلول 2023 في سنغافورة في قلب مركز وسنغافورة للمؤتمرات والمعارض، الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع، كما سيبحث فرص العمل والتطوير المتاحة ضمنه، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول مستقبل القطاع . وسيعمل المؤتمر والمعرض كمنصة لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بمجال الطيران والقطاعات المرتبطة به لإيجاد أفضل الحلول للتحديات القائمة والاستفادة من فرص العمل المتاحة، وسط توقعات بحضور ممثلين عن أكثر من 1400 شركة.



وستستعرض "جورامكو" في إطار مشاركتها في المؤتمر والمعرض، لمحة وافية عن أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة، وذلك عبر جناح مميز خاص بها في قاعة المعرض الرئيسية حاملاً الرقم 701، و بوجود فريقها المختص الذي سيبرز تجربة الشركة ومسار نمو الاستثنائي، فضلاً عن إبراز أدائها العالي ودورها المحوري والفاعل في تقديم جميع مستويات خدمات الصيانة المتفوقة وذات المستوى العالي والمتوافقة مع أعلى المعايير العالمية بمرونة ودقة ، لطائرات العملاء من طائرات إيرباص وبوينغ وإمبراير في الأسواق الإقليمية والعالمية.



وفي تعليق له على هذه المشاركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "تنطوي مشاركتنا في مؤتمر ومعرض آسيا والمحيط الهادئ لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات MRO Asia Pacific 2023 على أهمية كبيرة، باعتبارها الأولى لنا ، وهو الذي يعد من المؤتمرات والمعارض الهامة التي توفر فرصة ثمينة لنا لتسليط الضوء على عملياتنا وجهودنا التي أسهمت في تصدرنا هذا المجال، كما يتيح لنا الالتقاء بممثلي الشركات العالمية الرائدة ، خاصة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو ما يفتح لنا الآفاق لمزيد من فرص التطوير والتوسع فيها."