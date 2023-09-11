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غوغل تواجه محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار

9/11/2023 9:15:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواجه شركة غوغل أكبر تحدّ قانوني لها على الإطلاق أمام محكمة في واشنطن، يوم الثلاثاء، حيث تحاول تفادي اتهامات من الحكومة الأمريكية بأنها تصرفت بشكل غير قانوني لتعزيز هيمنتها الساحقة على البحث عبر الإنترنت.
وعلى مدى عشرة أسابيع من الشهادات التي تضم أكثر من 100 شاهد، ستحاول غوغل إقناع القاضي الفيدرالي بأن القضية التاريخية التي رفعتها وزارة العدل لا أساس لها من الصحة.
وتعد هذه المحاكمة أكبر قضية مكافحة احتكار أمريكية ضد شركة تكنولوجيا كبيرة، منذ أن تولى نفس القسم محاكمة شركة مايكروسوفت قبل أكثر من عقدين من الزمن بسبب هيمنة نظام التشغيل ويندوز الخاص بها.
وقال جون لوباتكا، من كلية الحقوق في ولاية بنسلفانيا: "لقد تقدمت التكنولوجيا كثيراً خلال 20 عاماً، لذا فإن نتائج هذه القضية سيكون لها تأثير قوي على كيفية عمل منصات التكنولوجيا في المستقبل".
وتتركز قضية غوغل على ادعاء الحكومة بأنها قامت بشكل غير قانوني بتزويد هيمنتها على البحث عبر الإنترنت، من خلال إبرام عقود حصرية مع صانعي الأجهزة ومشغلي الهواتف المحمولة وغيرها من الشركات التي لم تترك للمنافسين أي فرصة للمنافسة.

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