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بعد رحيل 11 لاعبا.. تشافي يعيد بناء هجوم برشلونة

9/11/2023 9:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حرص تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على إعادة بناء صفوف الفريق منذ قدومه إلى النادي الكتالوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد ضحى تشافي بخط هجوم كامل كان يتواجد في برشلونة عندما استلم المهمة، ويضم 11 لاعبا، ولم يتبق منهم أي أحد الآن.
وأشارت إلى أن تشافي كان حريصا على إعادة بناء الصفوف، لكن معظم التغييرات جاءت في خط الهجوم الذي كان يضم عثمان ديمبلي، ويوسف ديمير، وممفيس ديباي، ومارتن برايثوايت، ولوك دي يونج، وأنسو فاتي، وسيرجيو أجويرو، وفيليب كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي وإلياس أكوماش وفيران جوتيلا.
وذكرت أن أجويرو كان أول المغادرين بعد أن قرر الاعتزال عقب أسابيع قليلة من قدوم تشافي.
وخلال الميركاتو الشتوي التالي، تعاقد تشافي في الهجوم مع فيران توريس مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات من مانشستر سيتي، وبيير إيميريك أوباميانج مجانا من آرسنال وأداما تراوري، على سبيل الإعارة من وولفرهامبتون، بينما غادر النمساوي يوسف ديمير إلى رابيد فيينا وفيليب كوتينيو إلى أستون فيلا.
ورحل أداما ولوك دي يونج في نهاية الموسم عقب انتهاء إعارة الثنائي، واضطر البارسا للاستغناء عن أوباميانج لصالح تشيلسي من أجل ضم هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، كما غادر رحل مارتن برايثوايت إلى إسبانيول.
وفي المقابل، تعاقد البارسا مع رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، بينما رحل ممفيس ديباي في يناير/كانون الثاني 2023 إلى أتلتيكو مدريد.
وخلال الميركاتو الصيفي المنصرم، رحل أنسو فاتي وعثمان ديمبلي وعبد الصمد الزلزولي من الهجوم، بينما أصبحت كتيبة تشافي في هذا المركز تضم كلا من لامين يامال وفيران توريس، ورافينيا، وروبرت ليفاندوفسكي، وجواو فيليكس (المعار من أتلتيكو).

ملاع

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