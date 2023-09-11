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العربية للطاقة المتجددة: للأردن دور هام في التكامل الاقتصادي العربي

9/11/2023 9:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني أهمية الدور الأردني في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي في مختلف المجالات بخاصة في مجال التمويل والاقتصاد الأخضر.
وقال الطعاني في بيان اليوم الاثنين إن الأردن بقيادته الهاشمية يسعى ليكون بوابة للاستثمار في الدول العربية والشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة لما يتميز به من خصائص استثمارية وطبيعة المنطقة والتسهيلات والاستقرار واتزان السياسة الأردنية على مدى أكثر من قرن من الزمان.
وأشار إلى أن المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المقرر عقده في الفترة من 19-21 أيلول الحالي في عمان، سيركز على أهمية أن يكون الأردن مركزا حيويا للاستثمار، ومركزا للشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة، ومحورا مهما لنقل الطاقة بين دول آسيا وأوروبا وأفريقيا .

وتوقع الطعاني أن يفوق حجم الاستثمارات في الدول العربية تريليون دولار في العام 2035، مشيرا الى أن المملكة العربية السعودية تتصدر الاستثمارات بحجم يفوق 100 مليار دولار.

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