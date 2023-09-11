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رفع الحد الأدنى لمعدل التوجيهي المطلوب للدراسة خارج الأردن بالطب وطب الأسنان

9/11/2023 9:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين الموافق برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لغايات الالتحاق بتخصصي الطب وطب الأسنان بالجامعات غيـر الأردنية خارج المملكة ليصبح (90)%، وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي 2024-2025.

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