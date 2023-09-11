رفع الحد الأدنى لمعدل التوجيهي المطلوب للدراسة خارج الأردن بالطب وطب الأسنان
التاريخ
9/11/2023 9:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين الموافق برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لغايات الالتحاق بتخصصي الطب وطب الأسنان بالجامعات غيـر الأردنية خارج المملكة ليصبح (90)%، وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي 2024-2025.
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