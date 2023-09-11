4 تداعيات .. كيف ستؤثر العاصفة دانيال على مصر ؟



وحددت "غانم" تداعيات تلك العاصفة على مصر في عدد من النقاط، قائلة:



-تأثيرها سيكون أقل في مصر بالمقارنة بما حدث في ليبيا؛ لأن المنخفض حينما يدخل على الأراضي اليابسة، يفقد جزءا كبيرًا من قوته لأن المنخفض الجوي يستمد الطاقة من ارتفاع درجة حرارة سطح البحر المتوسط، وبدخوله على الأراضي الليبية يفقد جزءا من قوته ويؤثر على المناطق الحدودية في مصر بشدة أقل.



-تلك العاصفة تتحول إلى منخفض جوي متعمق بأقصى غرب البلاد، مطروح والسلوم، إضافة لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يحولها لـ"بقايا عاصفة دانيال"، تتمثل ملامحها في أمطار بين المتوسطة والغزيرة على بعض المناطق من محافظة مطروح، إضافة لسرعات رياح بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة تؤدي لإثارة الرمال والأتربة وانخفاض للرؤية الأفقية.



-تمتد الأمطار يوم الاثنين خلال فترة المساء لمناطق من محافظة الإسكندرية، كما تؤثر على شمالي البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في صورة أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، تختلف شدتها من محافظة إلى محافظة، وقد تكون رعدية أحيانا.



-يوم الخميس تتلاشى فرص الأمطار من المحافظات المصرية، مع تحسن كبير في درجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وعن سبب تسمية تلك العاصفة بـ"دانيال"، قالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن إطلاق مثل هذه الأسماء يكون للأعاصير الموجودة بشكل كبير على المحيطات، وليست العواصف، ولكن مع تجاوز سرعات الرياح لـ 70 كيلومترا في الساعة، تبدأ السلطات المحلية في كل بلد تُسميها باسم ما.

وأشارت إلى أن السلطات اليونانية أطلقت عليها أسم "دانيال" لسهولة تداولها إعلامياً ونشر الوعي بها.