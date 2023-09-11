أردوغان يصدر تصريحات حول العلاقات مع مصر ولقائه بالسيسي



وأشار أردوغان: "عودة علاقاتنا مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل قد تمكننا من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشاكل الإقليمية وخاصة في الملف السوري".



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد التقى بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين، في نيودلهي.



وأكد أردوغان خلال المحادثات أهمية تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين. فيما قال الجانب المصري، إن المحادثات شددت على ضرورة العمل على دفع مسار علاقات البلدين، واستئناف مختلف آليات التعاون الثنائي.

RT