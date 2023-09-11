الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 1.1% الى 20.5% عالمياً

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 1.1% الى 20.5% عالمياً
التاريخ
9/11/2023 9:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات عالمياً، حسب الأسواق المرجعية قد ارتفعت بنسب تراوحت بين 1.1% إلى 20.5%، خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول الجاري.
وبيّنت الوزارة في نشرتها الأسبوعية، أن سعر ( بنزين اوكتان 90) ارتفع بنسبة 1.2%، و ( بنزين اوكتان 95) ارتفع بنسبة 1.1%.
وقالت إن سعر السولار ارتفع بنسبة 2.6%، والكاز ارتفع بنسبة 2.9%.
كما ارتفعت أسعار الغاز البترولي المسال بنسبة 20.5%، وارتفع سعر خام برنت بنسبة بلغت 5.7%.
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