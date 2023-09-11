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الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 1.1% الى 20.5% عالمياً

9/11/2023 9:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات عالمياً، حسب الأسواق المرجعية قد ارتفعت بنسب تراوحت بين 1.1% إلى 20.5%، خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول الجاري.
وبيّنت الوزارة في نشرتها الأسبوعية، أن سعر ( بنزين اوكتان 90) ارتفع بنسبة 1.2%، و ( بنزين اوكتان 95) ارتفع بنسبة 1.1%.
وقالت إن سعر السولار ارتفع بنسبة 2.6%، والكاز ارتفع بنسبة 2.9%.
كما ارتفعت أسعار الغاز البترولي المسال بنسبة 20.5%، وارتفع سعر خام برنت بنسبة بلغت 5.7%.



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