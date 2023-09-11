بوتين يمنح لقب مدينة البسالة العمالية لعشر مدن روسية



ووفقا للمرسوم حصلت على هذا الشرف الكبير، مدن فلاديمير وناخودكا ونوفوموسكوفسك وبودولسك وريازان وأولان أودي وخانتي مانسيسك وفوتكينسك (أدمورتيا) وروبتسوفسك (إقليم ألتاي) وبروكوبييفسك (كوزباس).

وجاء في المرسوم: "تم منح هذا اللقب الفخري، لقاء المساهمة الكبيرة لسكان هذه المدن في تحقيق النصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، وضمان الإنتاج المستمر للمنتجات العسكرية والمدنية في المؤسسات الصناعية، وإظهار البطولة العمالية الجماعية ونكران الذات".



ويشار إلى أن الرئيس بوتين، كان قد أيد قانون منح ألقاب "مدينة البسالة العمالية" لـ10 مدن روسية، وذلك في 5 سبتمبر خلال اجتماع اللجنة المنظمة "النصر".



وقام أندريه تورتشاك، نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي بالإعلان عن المدن المقترحة لنيل هذا اللقب. وأشار تورتشاك إلى أن من بين المدن هناك مراكز إقليمية كبيرة ومدن كبيرة. ويجمع بينها كلها، المساهمة الهائلة للسكان في النصر، وضمان عمل المؤسسات التي تم إجلاؤها والإمداد المستمر للجبهة.



وفي نوفمبر 2022، وقع بوتين مرسوما يمنح هذا اللقب لتسع مدن. من بينها: غورلوفكا (جمهورية دونيتسك الشعبية) ولوغانسك (جمهورية لوغانسك الشعبية)، وأستراخان، وفولوغدا، وزلاتوست، وكاسبيسك، ونوريلسك، وأورسك، وياكوتسك.

RT