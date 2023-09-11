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استطلاع: 54.5% من سكان مولدوفا يعارضون الوحدة مع رومانيا

9/11/2023 9:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جاء في استطلاع للرأي نشرته شركة تحليل المعطيات Date Inteligente اليوم الاثنين، أن أكثر من 50% من مواطني مولدوفا يعارضون الوحدة مع رومانيا.


وخلال الاستطلاع، طلب من سكان مولدوفا التعبير عن موقفهم تجاه الوحدة مع رومانيا. ومن بين الذين شاركوا في الاستطلاع، عارضه 54.5%، وأيده 37.7%، ولم يتمكن 7.8% من الإجابة على هذا السؤال.
وقال ميخاي بولوجان، مدير عام Date Inteligente، في مؤتمر صحفي: "عند النظر إلى ديناميكيات هذا المؤشر، يمكن ملاحظة وجود انخفاض هذا العام إلى 31%". تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 31 أغسطس إلى 7 سبتمبر وشمل 1021 مشاركا. والحد الأقصى للخطأ هو 3%.


في عام 1918، أرسلت رومانيا قوات إلى أراضي مولدوفا، ورسمت الحدود على طول نهر دنيستر (بدون أراضي بريدنيستروفيه الحالية). وصوت المجلس الإقليمي الذي تم إنشاؤه في كيشيناو لصالح الوحدة مع الدولة المجاورة. منذ يونيو 1940، لم تعد أراضي مولدوفا جزءا من رومانيا.


وعقد برلمانا مولدوفا ورومانيا اجتماعا مشتركا العام الماضي للمرة الأولى. وقبل ذلك، اجتمعت حكومتا البلدين عدة مرات، وتم إنشاء لجان مشتركة ومجموعات عمل في العديد من المجالات. لكن استطلاعات الرأي العام، تدل على أن غالبية سكان مولدوفا تؤيد الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع روسيا.

RT

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